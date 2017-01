NM I KAFFEKUNST PÅ SMAK 2017

Når startskuddet går for NM i Kaffekunst under SMAK 2017, 7. – 10. februar, vil noen av landets fremste baristaer og kaffekjennere konkurrere om å skape ultimate kaffeopplevelser. Samtidig vil dette være en manifestasjon av det høye nivået som preger den norske kaffeeliten – i et lite land som nesten er verdensmestere i kaffekonsum pr. capita… God kaffe har vært en viktig del av norsk kulturarv i mer enn 150 år. Mange er opptatt av dette, og stadig flere vektlegger betydningen av kvalitet – både når det gjelder råvarer og tilberedning. – Vi ser at interessen for kaffe, både når det gjelder opprinnelse, kvaliteter og varianter, er økende hos sluttbruker, forteller daglig leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon og nasjonal koordinator for SCAE – Specialty Coffee Assosiation of Europe, som står for NM-konkurransen. – Den økende interessen inspirerer, og er nok en av flere årsaker til at Norge har gjort det meget bra i mange internasjonale kaffemesterskap de siste årene. Vi har bl.a. 5 norske verdensmestre! På SMAK 2017 blir det mulig å følge med på de fem grenene det konkurreres i under NM: • Klassisk barista • Latte art • Cup tasting • Coffee in good spirit • Brewers cup

– Konkurransen byr både på spenning og muligheten til å lære mer om kaffe som råvare. Her vil du møte dedikerte kaffe-folk på alle nivåer, og på messen vil det også bli anledning til å smake på forskjellige typer kaffe fra ulike leverandører. Det vil ganske sikkert gi fine smaksopplevelser. Videre tror jeg mange vil ha mye å hente på å la seg inspirere av de som er gode på dette smakfulle produktet. Jeg tror et stort antall serveringsbedrifter har betydelige muligheter til å gjøre mer ut av kaffemenyen. Kaffe er en av de største bruttobyggerne man har, og fortjener større oppmerksomhet, mener Lynes.

– Kaffe er et mangfoldig og spennende produkt som betyr mye for serveringsnæringen. Derfor er vi veldig glade for å arrangere NM i Kaffekunst, sier prosjektleder for SMAK 2017, Torill Engelberg. – Dette bør bli en spennende konkurranse for alle som interesserer seg for denne fantastiske råvaren. Få oppdatert informasjon om denne og andre konkurranser på: www.smak2017.no oppfordrer Engelberg.

Bilde: Fra NM i 2016. Foto: Agnor Bertheussen