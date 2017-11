NOMINÉR KANDIDATER TIL “ÅRETS UNGE HOTELIER”, “ÅRETS UNGE LEDER I REISEBRANSJEN” OG “ÅRETS HOTELIER”

I tillegg til å kåre “Årets Unge Hotelier” og “Årets Unge Leder i Reisebransjen“, vil HSMAI, i samarbeid med Cornell Hotel Society Norway Chapter, nå også kåre “Årets Hotelier“. Dermed vil alle ledere i norsk hotellbransje kunne nomineres til en av prisene.

– Cornell Hotel Society Norway Chapter kåret for en del år tilbake “Årets Hotelier”. Nå har de henvendt seg til HSMAI og forespurt om samarbeid og om HSMAI kan administrere kåringen og gjøre dette til en årlig kåring, og at det skjer samtidig med Årets Unge ledere kåringen. HSMAI har takket ja til dette og ser frem til et styrket samarbeid, sier Ingunn Hofseth, president og CEO i HSMAI Region Europe.

Premiene til vinnerne er et studieopphold, bl.a. ved prestisjefylte The Cornell School of Hotel Administration, New York, inkludert reise og opphold.

“Årets Unge Hotelier” og “Årets Unge Leder i Reisebransjen” arrangeres av HSMAI, i samarbeid med HRR og andre partnere fra reiselivsbransjen og ellers.

Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

Konkurranseregler “Årets Unge Hotelier” og “Årets Unge Leder i Reisebransjen”

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge

– være 35 år eller yngre per 31.12. 2017

– inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- og reisebransje

– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

“Årets Hotelier”

Arrangeres av HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter.

Prisen skal gå til en leder som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Konkurranseregler “Årets Hotelier”

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge

– være over 35 år per 31.12. 2017

– inneha lederstilling i norsk hotellbransje

– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Nominasjon av kandidater skal sendes inn av overordnet i bedriften/konsernet, styreleder, eier eller lignende.

For å nominere en kandidat send inn:

Navn, adresse, e-post, telefon, stilling, arbeidssted, CV, begrunnelse for nominasjon, og bilde, samt navn, e-post, telefon, arbeidssted og stilling på deg selv.

Kandidater som går videre i prosessen, vil bli invitert til et utfyllende intervju.

Nominasjonene av kandidater sendes på e-post til postbox@hsmai.no innen 10. desember 2017. E-posten merkes “Årets Unge Hotelier”, “Årets Unge Leder i Reisebransjen” eller “Årets Hotelier“.

Frist for nominasjoner: 10. desember 2017

Prisene deles ut om kvelden 10. januar på Scandic Fornebu, sammen med HSMAI Prisene. Tidligere samme dag arrangeres HSMAI Møte- og Eventbørsen.