NORDIC CHOICE ÅPNET 2 HOTELLER OG RESTAURANT I STOCKHOLM

Denne uken åpnet Petter A. Stordalen dørene til Stockholms største hotellsatsning noensinne. Prosjektet inkluderer åpningen av de to frittstående hotellene At Six og Hobo, samt restauranten TAK, som ledes av den svenske stjernekokken Frida Rogne.

Høsten 2014 ble det klart at Nordic Choice Hotels vant den internasjonalt ettertraktede hotell- og restaurantkontrakten på Brunkebergstorg, sentralt i Stockholm. To og et halv år senere er de to prestisjehotellene At Six og Hobo, samt restauranten TAK klare for åpning. Ambisjonen er å gjøre Brunkebergstorg til Stockholm mest pulserende område.

– Satsningen er den største og mest komplekse hotellsatsningen Stockholm noensinne har sett. Brunkebergstorg er en unik lokasjon i hjertet av byen, og vi så umiddelbart muligheten til å skape noe helt spesielt akkurat her. Vi skal vekke liv i en bydel som har ligget i dvale i mer enn 50 år. Og jeg er helt overbevist om at At Six og Hobo, i tillegg til restauranten TAK, vil sette området på kartet som den mest spennende bydelen i Stockholm. Her serverer vi gjester og besøkende design, gastronomi og kunst i verdensklasse, sier eier og styreleder for Nordic Choice Hotels, Petter A. Stordalen.

Hotellet At Six har som ambisjon å gi Stockholm en opplevelse av kunst, arkitektur og service i verdensklasse. Livsstils-hotellet Hobo er utviklet av prisbelønte Studio Aisslinger, som har skapt en moderne helhetsopplevelse, hvor det i tillegg til hotellrom, er en mix av restauranter, barer, kafé, scene og et pop-up-område.

Nordic Choice Hotels har i mange år drevet hotell med restaurantvirksomhet, men satsingen på Brunkebergstorg er første gangen konsernet har skapt en enkeltstående restaurant med de aller høyeste ambisjonene.

– Da det ble klart at vi skulle få drive en restaurant med utsikt over det kongelige slott, høyt over byens tak, var det selvsagt hvem som skulle få den kreative utfordringen med å skape den beste matopplevelsen i Stockholm. Frida Ronge er dronningen av Brunkebergstorg og skaper nå matkombinasjoner som blander det beste fra nordisk og japansk matkunst. Kongen kommer til å se lengselsfullt opp mot TAK når det rumler i magen, avslutter Stordalen.