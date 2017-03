NORDIC CHOICE BEST PÅ BÆREKRAFT

Nordic Choice Hotels er kåret til reiselivsbransjens beste på bærekraft i den årlige kåringen Sustainable Brand Index 2017.

– Det er viktig at Sustainable Brand Index finnes, slik at vi får en uavhengig temperaturmåler på hvordan vi ligger an i forhold til resten av bransjen. Forbrukerne blir stadig mer bevisste på bedrifters bærekraftsfokus og det er flott at den omfattende jobben som gjøres i Nordic Choice Hotels blir lagt merke til. Allikevel er det alltid rom for forbedring, og denne prisen motiverer til spennende arbeid videre, sier Cathrine Dehli, Director of Sustainabilty i Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels klatret fire plasser, og havnet i år på en åttende plass over Norges mest bærekraftige merkevarer uavhengig av bransje, og var dermed godt innenfor topp 10-listen for alle norske bedrifter. Plasseringen gjør også at selskapet kommer aller best ut av selskapene i reiselivet.

-I en tid hvor mange har fokus på miljø og sosiale forhold, blir vi stadig utfordret til å jobbe smartere og bedre for å levere Nordens mest bærekraftige hotellopplevelse. Vi setter enormt pris på denne utmerkelsen, ikke bare fordi den gjør oss og bransjen bedre, men fordi den virkelige vinneren er planeten, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.