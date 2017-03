NORDIC CHOICE LANSERER MOBIL-APP

Nordic Choice Hotels nye app gjør det enda enklere å booke med mobilen. På et år er trafikken til hotellbooking via mobil firedoblet for Nordic Choice Hotels. Nå lanserer de, som første nordiske hotellselskap, en ny app som skal gjøre reisehverdagen enda enklere for gjestene.

Siden lanseringen av mobilnettsider i desember 2015, har trafikken fra mobiltelefon til choice.no økt med mer enn 400 %. Bakgrunnen for veksten henger sammen økende mobilbruk blant gjestene, og et enkelt brukergrensesnitt på mobil-nettsider.

– Gjestenes ønsker er vår lov! Mens trafikken til Nordic Choice Hotels’ nettsider fra datamaskiner og nettbrett holder seg stabil, har trafikken fra mobiltelefon skutt i været. Mobiltrafikk står nå for hele 41% av trafikken til nettsidene. Utviklingen peker i retning av stadig økende mobilbruk, og vi jobber knallhardt for å svare raskest mulig på gjestenes preferanser. Derfor lanserer vi nå, som første nordiske hotellselskap,vår egen app, Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Appen er utviklet av Nordic Choice Hotels, og gikk rett inn på topplassering over reiseapper i App-store. Gjestene kan nå booke opphold direkte i appen, sjekke inn og ut direkte via mobilen og få en enkel oversikt over fremtidige hotellopphold. Gjesten får dessuten direkte tilgang til all informasjon rundt sitt Nordic Choice Club medlemskap og får først tilgang på tilbud og nye tjenester. Appen blir oppdatert med flere funksjoner i løpet av 2017, blant annet Room-optimizer, som gjør det mulig for gjesten å selv velge hvilket rom de vil bo på når de booker.

– Hele formålet med appen er å gjøre livet lettere for gjestene våre. Gjestene skal kunne booke og betale for hotelloppholdet, få kvitteringer rett på mail, holde seg oppdatert rundt sitt medlemskap og ha all kontaktinfo til hotellet lett tilgjengelig. Kun det beste er kun godt nok for våre gjester, sier Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels.

Appen er tilgjengelig for iOS-brukere i App Store under navnet Nordic Choice Hotels.