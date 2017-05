NORDIC CHOICE PÅ TOPP I KUNDETILFREDSHET – THON HOTELS HAR STØRST FREMGANG

Nordic Choice Hotels ble bransjevinner og kan vise til fire stjerner i Norsk Kundebarometer 2017. I tillegg klatrer selskapet fra 87. plass i 2016, til en 42. plass i 2017.

På annenplass kommer Thon Hotels, som avanserte 68 plasser fra fjorårets Kundebarometer. Thon Hotels ligger nå på 51. plass, mot 119. plass i 2016.

Norsk Kundebarometer er en årlig kundetilfredshetsmåling. Formålet er å avdekke hvordan norske kunder opplever kvalitetsnivået på ulike bedrifters leveranser, enten det gjelder produkter eller tjenester.

– Hver eneste dag jobber alle i Nordic Choice Hotels utrolig hardt for å levere topp kvalitet, skreddersydde hotellopplevelser, og ikke minst en liten dose hverdagsmagi. At gjestene våre setter pris på innsatsen og belønner oss med dette fantastiske resultatet, er den største utmerkelsen vi kan få, sier Petter Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels.

– Kundetilfredshet er det viktigste målet som gjenspeiler kvaliteten i leveransene fra bedriften, sett fra kundens ståsted. Oppnådd resultat i Norsk Kundebarometer, kan derfor brukes som et troverdig sannhetsvitne på kvalitet. Med 4 stjerner kan Nordic Choice Hotels være stolte av å ha svært fornøyde kunder, etter Norsk Kundebarometers indeksmetode på kundetilfredshet, sier Hans-Peter Wøien, daglig leder i Barcode Intelligence Group, som står bak Norsk Kundebarometer 2017.

Thon Hotels klatrer 68 plasser på Norsk Kundebarometer 2017. Hotellkjeden ligger nå på 51. plass, mot fjorårets plassering på 119. plass.

– Vi har valgt en ny strategi for Thon Hotels de siste årene, og ser nå effekten av hardt arbeid i alle ledd. Vi setter gjestene våre først hver dag. Jeg har lyst til å takke våre fantastiske medarbeidere som alltid strekker seg lengre for gjestene våre. At Thon Hotels scorer høyt på kundetilfredshet og lojalitet er noe vi er svært stolte av, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen. Høyskolelektor Bengt Gunnar Lorentzen, som jobber med forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer, forteller at Thon Hotels har hatt en stor fremgang på årets liste.

– Vi gratulerer Thon Hotels med en signifikant økning i nivå på tilfredshet. En score på 74,8 poeng forteller oss at Thon Hotels har fornøyde kunder og at hotellkjeden har gjort en veldig stor fremgang fra i fjor til i år, sier Lorentzen.

Resultatene for Norsk Kundebarometer 2017 ble sluppet 15. mai.

Foto: Nordic Choice Hotels