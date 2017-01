NORDIC CHOICE SAMLET INN OVER 52.000 JULEGAVER

Under fjorårets “Ensomt juletre”-aksjon samlet hotellene i Nordic Choice Hotels inn 52.050 julegaver til vanskeligstilte barn i hotellenes egne nabolag. I tillegg solgte de 2120 gavelapper til inntekt for UNICEF. I forlengelse av kampanjen gir Nordic Choice Hotels en julegave til UNICEF på over en halv million kroner.

Hvert år arrangerer hotellene i Nordic Choice Hotels “Ensomt juletre søker gaver”, en gaveaksjon for vanskeligstilte barn. Gjester som bor på hotellet, samt lokalmiljøet, oppfordres til å komme innom og legge ned en gave eller kjøpe og henge opp en gavelapp til inntekt for UNICEFs arbeid mot menneskehandel av barn. Hotellet som i år samlet inn flest gaver i Norge, var Quality Hotel Tønsberg.

– “Ensom juletre søker gaver” har skapt et enormt engasjement i Tønsberg-regionen, hvor samarbeidspartnere, enkeltpersoner, skoler, barnehager, næringsliv, Rotary og andre frivillige organisasjoner, bidrar til at vi hvert år setter nye rekorder i antall pakker til de som virkelig trenger det. Teamet på Quality Tønsberg gleder seg hvert år til både å engasjere, ta imot og levere videre. Dette er en aksjon som gir mye energi, mot og begeistring og som forsterker vår interne kultur, sier Øyvind Hagen, hotelldirektør på Quality Hotel Tønsberg.

“Ensomt juletre”-aksjonen baserer seg på et ‘du gir-vi gir’-prinsipp. For hver gave som samles inn og for hver verdi-lapp som selges, gir Nordic Choice Hotels 10 kroner til UNICEF. I år beløper pengegaven seg derfor til 541.700 kroner.

– Det er fantastisk hyggelig å følge utviklingen til “Ensomt juletre”-aksjonen. Vi startet opp i 2012 og siden den gang har gavestrømmen bare blitt større og større. Når folk er så generøse, blir det også en ekstra stor glede for oss å bidra, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Dette er fjerde året Nordic Choice Hotels avholder aksjonen, og tilsammen er det samlet inn over 240.000 julegaver i løpet av denne tiden.