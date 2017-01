NORDIC CHOICE VANT STOR HOTELLKONTRAKT PÅ KØBENHAVN LUFTHAVN

Lang og solid erfaring med flyplasshoteller, bidro til at Nordic Choice Hotels vant kontrakten for to hoteller ved Københavns Lufthavn. 1. april blir det nåværende flyplasshotellet, Hilton Copenhagen Airport, bygget om til et high-end Clarion Hotel med 382 rom, som får navnet Clarion Hotel Copenhagen Airport. Samtidig begynner oppføringen av et nytt Comfort Hotel med 500 rom og et 3000 kvm stort konferansesenter, som skal stå ferdig i 2020.

– Københavns Lufthavn har i mange år hatt behov for oppgradering av hotelltilbudet på terminalen. Vi skal utvikle og løfte det eksisterende terminalhotellet til å bli et førsteklasses Clarion-hotell. I tillegg skal vi bygge og drive et helt nytt hotell med 500 rom og et konferansesenter på mer enn 3000 m2 s. Det nye hotellet blir et Comfort Hotel, og dermed kommer vi til å drive to hoteller som henvender seg til hver sin kundegruppe. På den måten sikrer vi både et bedre og bredere hotelltilbud på flyplassen, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels driver flyplasshoteller ved Stockholm, Oslo, Bergen, Stavanger og sist Helsinki, noe som gjør selskapet til den hotellkjeden i Norden som har størst erfaring på området. Disse erfaringene kommer nå Københavns Lufthavn tilgode. Fra 1. april overtar Nordic Choice Hotels driften av det nåværende flyplasshotellet – og med en investering på nærmere 1 milliard norske kroner, er dette første skrittet på veien til å ta flyplassens hotelldrift og -kapasitet opp en rekke hakk. Petter Stordalens eiendomsselskap, Strawberry Fields, går inn med en eierandel på 40% av de to hotellene og konferanseanlegget.

Trenger mer hotellkapasitet

København Lufthavn er det viktigste trafikknutepunktet i Norden, og flyplassen har ambisjoner om å vokse fra 29 til 40 millioner passasjerer i året. Nordic Choice Hotels skal være med på å sikre at hotelltilbudet matcher de øvrige vekstplanene og ambisjonene på flyplassen.

– Vi bygger ut flyplassen markant, for å romme opptil 40 millioner reisende i året. Det handler om å skape mer plass både til fly og passasjerer. Men det er også bruk for hotell- og konferansekapasitet, og derfor er jeg veldig glad for at vi har lykkes med å finne en partner med bred internasjonal erfaring med å utvikle og drive hoteller i verdensklasse, sier Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne.

Utover at København Lufthavn fra 2020 dobler hotellkapasiteten, kan man også se frem til å styrke hovedstadens muligheter til å tiltrekke enda flere internasjonale konferanser.

– København er allerede en internasjonalt ettertraktet konferanseby, og med det nye konferansesenteret, kommer vi til å styrke tilbudet enda mer. Og med flyplass, motorvei og jernbane rett utenfor døren – strategisk beliggende sammen med de to hotellene – finner man ikke en sterkere eller mer sentral plassering for en internasjonal konferanse, sier Petter A. Stordalen.