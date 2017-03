NORDMENN ELSKER ITALIENSK RØDVIN, PROSECCO, VODKA OG JÄGERMEISTER

Nordmenn foretrekker fortsatt italiensk rødvin og prosecco, pluss vodka, ifølge Vinmonopolets salgsstatistikk for 2016. Vinmonopolet solgte litt mindre rødvin og litt mer hvitvin i 2016. Vi drikker fremdeles over dobbelt så mye rødvin som hvitvin, men hvitvin styrker sin markedsandel. Italia er fortsatt dominerende på rødvin, men gikk i fjor tilbake 5%, likevel ligger de fortsatt skyhøyt foran nummer to, Spania, ikke minst på grunn av det store tilbudet av italienske bag-in-box. Den desiderte bestselgeren blant flaskevinene var, som i 2015, en prosecco, Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015, selv om også denne solgte mindre enn året før.

I segmentet brennevin var de tre bestselgerne vodka, men på en sterk fjerdeplass kom Jägermeister.

Rødvin (liter)

2016 2015

Totalt 40.573 41.108 (-1%)

Italia 16.568 17.496 (-5%)

Spania 5359 5037 (+6%)

Chile 4259 4021 (+6%)

Frankrike 4167 4376 (-5%)

USA 2805 2696 (+4%)

Australia 2672 3004 (-11%)

Portugal 2534 2262 (+12%)

Hvitvin (liter)

2016 2015

Totalt 17.966 17.501 (+3%)

Tyskland 5076 5142 (-1%)

Frankrike 4800 4639 (+3%)

Italia 1973 1940 (+2%)

Chile 1406 1184 (+19%)

Australia 1296 1164 (+11%)

Bestselgere vin (både BiB og flaske) (liter)

Falling Feather Ruby Cabernet (USA) 1.396.328 Tommasi Graticcio Appassionato 2914 (Italia) 1.213.295 Gato Negro Cabernet Sauvignon 2014 (Chile) 1.053.177 Castelforte Appassimento 2013 (Italia) 712.557 El Copero (Spania) 704.988 Doppio Passo Salento Primitivo (Italia) 691.767 Dr. L Riesling 2014/2015 (Tyskland) 690.726 Viña Maipo Mi Pueblo CabSauv 13 (Chile) 680.964 Cantina Rossa Montepulciano d’Abruzzo (Italia) 632.988 Laroche Chardonnay L2013 (Frankrike) 627.705 Lindemans Shiraz Cabernet 2015 (Australia) 597.717 J.P. Chenet Cabernet Syrah (Frankrike) 567.211 Marqués de Nombrevilla Garn. 2015 (Spania) 552.981 Zanni Valpolicella (Italia) 517.058 Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015 (Italia) 516.692 Concha y Toro CabSauv 2015 (Chile) 490.782 Amore Passo Malvasia Nera Prim. 2014 (Italia) 481.380 Viña Maipo Mi Pueblo SauvBi 2016 (Chile) 472.485 Tariquet Classic 2015 (Frankrike) 416.640 Chill Out Fresh Fruity Chardonnay (Australia) 413.040

Bestselgere vin (flaske) (liter)

Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015 (Italia) 516.692 Doppio Passo 2014/2015 (Italia) 291.650 Tommasi Graticcio Appassionato 2014 (Italia) 286.022 Escada Touriga Nacional 2014/2015 (Portugal) 278.939 Albino Armani Prosecco (Italia) 268.669 Falling Feather Ruby Cabernet (USA) 246.689 Pietro di Campo Silenzio Barbera 2014 (Italia) 199.864 Casillero del Diablo Cabernet Sauv 14/15 (Chile) 198.588 Montalto CdF Nero d’Avola 2015 (Italia) 192.690 Müstique Riesling Kabinett 2015 (Tyskland) 184.203 Gato Negro Cabernet Sauvignon 2012/2015 (Chile) 180.035 Moselland Ars Vitis Riesling 2013/2014 (Tyskland) 178.143 Zaccagnini Montepulciano d’Abruzzo 2014 (Italia) 174.505 Laroche Chardonnay L2013 (Frankrike) 166.719 Dom. Montrose 2015 (Frankrike) 158.693 Domini Veneti Valp CI Sup 2014 (Italia) 157.209 Dr. L Riesling 2014/2015 (Tyskland) 155.376 Castelforte Valpolicella Ripasso 2014 (Italia) 154.820 Marqués de Cáceres Crianza 2012 (Spania) 153.377 Villa Borghetti Valp CI 14/15 (Italia) 150.034

Bestselgere brennevin (liter)

Dworek Vodka 556.253 Kalinka (vodka) 509.671 Absolut Vodka 454.411 Jägermeister 441.496 Baileys Original Irish Cream 399.877 Smirnoff No.21 (vodka) 391.047 Amundsen Arctic Vodka Extra 261.890 Vikingfjord (vodka) 241.789 Gammel Opland (akevitt) 236.016 Bache-Gabrielsen 3 kors (cognac) 220.116 Gordon’s Special London Dry Gin 211.666 St.Rémy Authentic Brandy V.S.O.P. 173.349 Captain Morgan Spiced Gold (rom) 165.392 The Famous Grouse (whisky) 162.471 Jameson (whiskey) 157.480 Koskenkorva (vodka) 130.978 Braastad V.S.O.P. Réserve (cognac) 129.531 Peter Dawson Special (whisky) 122.731 Gilde Juleaquavit 2016 117.443 Løitens Sommer Aquavit 111.241