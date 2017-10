NORGE I VINDEN SOM ALDRI FØR PÅ MICE-MARKEDET

Det er god vekst i markedet for internasjonale konferanser, kongresser og andre arrangementer i Norge for tiden. – Norge er i vinden som arrangementssted for MICE-markedet (Meetings, Incentives, Conferences and Events), sier Frode Aasheim, adm. dir. i Norway Convention Bureau (NCB).

– En av våre hovedutfordringer er å sørge for at vi greier å fylle opp så mye som mulig også av den nye konferansekapasiteten som er kommet, og som skal komme. Derfor må vi satse enda mer på det vi holder på med, den nye trafikken må komme fra utlandet, fordi det ikke er noen vekst i det norske markedet, snarere tvert imot. Vi må derfor jobbe internasjonalt for å trekke kongresser, idrettsarrangementer, bedriftsarrangementer, etc. til Norge, sier Aasheim.

NCB er heleid av aktører i reisebransjen og jobber kun i business-to-business-markedet mot beslutningstagere, og matcher næringen mot kunder.

– Vi opplever voldsom interesse for Norge som arrangementssted, Norge er i vinden som aldri før, vi har en fantastisk mulighet nå. Vi er absolutt konkurransedyktige på pris også, både på hotellovernattinger, møtepakker og aktiviteter, i mange tilfeller også billigere enn våre konkurrenter.

Oslo har selvfølgelig størst kapasitet, men vi ser også stor etterspørsel etter andre byer, som Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø og Svalbard. Det interessante er at de kundene vi jobber mot kan kjøpe arrangementer i Norge flere ganger, fordi opplevelsene er så forskjellig, alt etter i hvilken del av landet de er.

Vi jobber for å få arrangementsturisme inn til Norge hele året, for at det i enda større grad skal bli et supplement til vanlig turisme. De fleste av de internasjonale MICE-arrangementene foregår utenfor sommersesongen.

Gjennomsnittsstørrelsen på internasjonale arrangementer er rundt 250 personer i konferansesegmentet. I incentivmarkedet er det mindre grupper, ofte fra 20 til 80.

Konferanser, kongresser og andre slike arrangementer er veldig fin business å ha i bunn for hoteller og konferansesentre, flere år frem i tid. Vi konkurrerer egentlig med hele verden, ikke minst må vi holde et våkent øye på hva nabolandene gjør. Sikkerhetsaspektet er blitt stadig viktigere, men også at Norge oppfattes som en “grønn” destinasjon og vi er ikke utsatt for naturkatastrofer. I tillegg er vi en trygg destinasjon økonomisk sett, slik at det som bookes fem år frem i tid vil bli levert til avtalt pris. Så vi har veldig gode kort på hånden, avslutter Frode Aasheim.

Foto: Peder Klingwall

Les hele artikkelen i HRR nr.7