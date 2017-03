NORLANDIA BYGGER HOTELL I INDRE ØSTFOLD

Norlandia Hotel Group har i flere år jobbet sammen med søsterselskapet, Brennemoen Eiendom AS, for å realisere et fullservice konferansehotell i Indre Østfold, nå skal endelig spaden stikkes i jorden.

mars startet totalentreprenør NCC utgravingen av tomten på Brennemoen, rett ved E18 og Morenen kjøpesenter, og midtveis mellom Askim og Mysen.

Indre Østfold er en region i vekst, med bakgrunn i at en firefelts motorvei helt til Oslo vil stå ferdig i løpet av få år, er det forventet at veksten vil fortsette. Dette kombinert med at det for øyeblikket er svært liten hotellkapasitet i regionen, gjør at Norlandia Hotel Group føler seg trygge på at hotellet vil bli en suksess. Flere aktuelle hotellbrands ligger allerede til vurdering.

Byggeperioden er beregnet til 16 måneder og hotellet vil stå ferdig på forsommeren 2018. Det forventes at hotellet vil være i full drift fra midten av august samme år.

Hotellet får 99 dobbeltrom, en stor konferanseavdeling, restaurant, bar og trimrom med Østfolds beste utsikt.

Norlandia Hotel Group eier 21 hoteller i Norge og Sverige og er en vesentlig aktør i det nordiske hotelldrifts segmentet. Kjernevirksomheten er daglig oppfølging av hotelldrift, hvor hotellene er selvstendige selskaper, driftet under ulike merkevarer. Hovedaksjonærer er Kristian og Roger Adolfsen.

Brennemoen Hotell:

99 rom fordelt på 3 etasjer. 20 kvm per rom

Konferanseavdeling med plass til ca. 180 deltagere.

Restaurant med kapasitet inntil ca. 160 sitteplasser.

Ved bankettoppsett kan det bespises inntil ca. 300 personer.

Lobbybar/Lounge med ca. 60 sitteplasser.