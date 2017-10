NORSK EVENTBRANSJES BESTE KÅRET

Mandag kveld satte HSMAI fokus på den norske eventbransjen, under HSMAI Eventprisene, på Grand Hotel Oslo, med omlag dobbelt så mange innsendte bidrag, som i fjor, for å hedre aktørene i bransjen – og resultatene den har oppnådd i løpet av året. Temaet for kvelden var Sharing the Glory.

Det ble delt ut priser i en rekke kategorier, vurdert av HSMAIs jury, i tillegg til de såkalte bransjeprisene, hvor bransjen selv har stemt frem kandidatene.

Det var en feststemt kveld, med fullsatt sal, høy stemning og stor glamfaktor, etter innslaget av paljetter og tversover-sløyfer å dømme. Underholdningen var det, som seg hør og bør, heller ingenting å utsette på.

– Selv om HSMAI har sitt utspring i reiselivsnæringen, har eventbransjen, i likhet med reisebyråene, begynt å spille en stadig viktigere rolle, også for aktørene i hotell og i reiselivet. Faktisk i så stor grad at HSMAIs Mission Statement er endret, til også å omfatte den, sier HSMAI-direktør Ingunn Hofseth. Hun passet samtidig på å minne om at det i år er 90 år siden HSMAI ble stiftet i USA.

I sin tale betonte årets juryleder og konferansier, så vel som administrerende direktør på X Meeting Point Norway, Ellen Arnstad, hvor mye arbeid som skjuler seg bak de lettlivede paljettene, på en slik kveld, men tilføyde: – Jeg må melde at inntil flere innsendte bidrag dessverre ikke nådde opp, på grunn av mangelfull dokumentasjon av resultater, som er et svært viktig kriterium, med en klar henstilling til kommende års bidragsytere.

– Vi er imponert over nivået på de innsendte bidragene i år, men også over at antallet bidrag har fordoblet seg siden i fjor. Det bærer bud om en bransje i vekst, faglig, så vel som økonomisk, sier HSMAIs administrerende direktør Ingunn Hofseth.

Det ble delt ut priser i følgende kategorier:

Beste destinasjonsutviklings-event: Gull: DestinasjonsKirurgene, for Karsten & Petra i snøamfi i alpinbakken på Beitostølen, på oppdrag for Location Beitostølen

Beste adventure tourism-event: Gull: Scandic Hotels for Frokost på Preikestolen

Beste kundearrangement: Gull: 6. Sans, for DNB NXT 2016, på oppdrag for DNB Hederlig omtale: Event.no, for Music is King, på oppdrag for Burger King

Beste konferanse: Gull: Gyro, for Finansnæringens dag 2017 – «Suits & Hoodies», på oppdrag for Finans Norge Hederlig omtalte: Just Cruzin’ Production, for Atea Community

Beste salgs- eller promoevent: Gull: Nine Yards, for Lansering av Høyers to nye varemerker, Maud og Framr Hederlig omtale: JCP Nordic, for PEPSI MAX – THE TASTE EXPERIENCE

Beste Event + IMC: Gull: JCP Nordic, for PEPSI MAX – THE TASTE EXPERIENCE Hederlig omtale: Nine Yards, for Vestre Folk & Form (Vestre 70 år)

Beste hospitality-event: Gull: Event.no, for Music is King, på oppdrag for Burger King Hederlig omtale: 6. Sans, for Ekstremsportveko 2017, på oppdrag for OneCall

Beste PR-event: Gull: 6. Sans, for VM i døds, på oppdrag for IDF (Det Internasjonale Dødseforbundet) Hederlig omtale: Fursetgruppen Restaurant Group, for Grand Opening Ling Ling, på oppdrag for Ling Ling Hederlig omtale: Just Cruzin’ Production, for THE LOGO DONATION PROJECT

Beste kulturevent: Gull: Just Cruzin’ Production, for Oslo Sommertid, på oppdrag for OBOS Hederlig omtale: Just Cruzin’ Production, for X Games Norway

Beste eventinnovatør: Gull: DNB, for DNB NXT 2016, med 6. Sans; DNB 4 THE FUTURE, med Gyro; og DNB Eiendom Kickoff 2017, med JCP Hederlig omtale: Atea, for Atea Community, med Just Cruzin’ Production

Beste samfunnsnyttige: Gull: KITE kommunikasjon, for Business for Peace, på oppdrag for Business for Peace Hederlig omtale: Just Cruzin’ Production, for Tekstilaksjonen 2017

Beste interne event: Gull: Just Cruzin’ Production, for T2-opplevelsen og T2 tjenestetesting, på oppdrag for Avinor Oslo Lufthavn Hederlig omtale: Gyro, for DNB 4 THE FUTURE, på oppdrag for DNB Hederlig omtale: KITE kommunikasjon, for Bouvet Belarus, på oppdrag for Belarus

Beste eksterne event: Gull: 6. Sans, for DNB NXT 2016, på oppdrag for DNB Hederlig omtale: Just Cruzin’ Production, for Atea Community

Beste eventbyrå: JPC

Bransjeprisene: HSMAI Eventprisene består, i tillegg til kategoriene som premieres av den HSMAI-oppnevnte juryen, også av de såkalte Bransjeprisene, der eventbransjens utøvere stemmer frem kolleger som har utmerket seg spesielt. I år ble prisene utdelt i disse kategoriene, hvor følgende virksomheter stakk av med seieren:

Beste eventleverandør: Konsertsystemer Beste intimarena: Chitra House Beste storarena: The Qube Årets nykommer: George P. Johnson

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport -The Qube ble kåret til Norges Beste Storarena.

– Dette var en fantastisk nyhet og en solid anerkjennelse til alle på The Qube, som står på hver dag for å levere topp kvalitet til våre kunder. Jeg er stolt av innsatsen, og stolt av at vi trekker det lengste strået i konkurranse med svært dyktige aktører i bransjen. At det er møte- og eventbransjen som stemmer oss frem gir en viktig bekreftelse på at vi leverer varene, sier Jannica Landmark-Rosén, direktør på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

The Qube er på hele 17.000 kvadratmeter og har kapasitet til å ta imot 8000 gjester totalt. Arrangementene er svært varierte, og spenner over alt fra kongresser, konferanser, utstillinger og messer, til konserter, dansegallaer og julebord. Hele 4500 gjester kan spise bankettmiddag på én gang.

Bilde: Det ble gull på Scandic Hotels i kategorien Beste Adventure tourism-event. Fotograf: Camilla Bergan.