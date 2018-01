NORSK KOKKEKUNST PÅ NHO-MENYEN

Gode, lokale råvarer, inspirerende oppskrifter og lærlinger på kjøkkenet. Bocuse d´Or Norge er kulinarisk rådgiver på menyen under NHOs årsmiddag tirsdag kveld. Middagen er en del av NHOs årskonferanse med tema «Verdien av Arbeid».

– Å finne de beste råvarene er en viktig del av hverdagen som kokk. Til NHOs årsmiddag har vi satt sammen en meny som representerer hav og land med råvarer fra norske hav, fjorder, vidder og gårder. Menyen er ujålete og norsk, og fremhever yrkesstolthet, håndverk og råvare, sier Gunnar Hvarnes, faglig leder i Bocuse d’Or Norge, som har utviklet menyen og oppskriftene. Han fremhever verdien i at seks lærlinger er med på å lage denne menyen sammen med faglærte kokker.

På NHOs årsmiddag vil gjestene blant annet få servert:

Langtidsbakt lår av norsk gårdsand fra Ree med søtpotet fra Nøtterøy

Regnbuegulrøtter fra Stange med tindved, råhonning og einebær

Byggkornskomler med salt lammetunge og -bacon med hokkaidogresskar fra Frosta

Bakt Sterlingkveite med «Ocean Forest» sukkertare

Spekelaks «Lerøy Aurora» med nye reddiksorter fra Rygge

Kremet tørrfisk fra Lofoten

– Samarbeidet med NHO bidrar til å sette fag- og yrkesstolthet i sentrum. Ut over det kulinariske, har en viktig utfordring for oss vært å finne råvarer som også viser andre sider ved norsk matproduksjon, som innovasjon, verdiskapning, bærekraft og faglig kompetanse. Samtidig må de bidra til det viktigst av alt for gode kokker, nemlig at det smaker godt, sier Arne Sørvig, daglig leder i Bocuse d’Or Norge.

Faglig leder Gunnar Hvarnes, Norges Bocuse d’Or-kandidat Christian André Pettersen og Bocuse-vinner og styreleder i Bocuse d’Or Norge, Bent Stiansen er til stede i Oslo Spektrum tirsdag.

At Bocuse d’Or Norge er kulinarisk rådgiver, betyr at de har utviklet menyene og oppskriftene til kveldens middag, og at flere Bocuse-kokker samarbeider med kokkene og lærlingene i cateringselskapet Kreativ Catering med å tilberede buffeten.

