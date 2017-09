NORSK REDER VIL BYGGE HYDROGENDREVNE CRUISESKIP

Viking Cruises jobber med planer for det som kan bli verdens første cruiseskip med nullutslippsteknologi. Skipet skal benytte flytende hydrogen som drivstoff, ble det opplyst på Sjøsikkerhetskonferansen denne uken.

Går alt som Viking Cruises ønsker, kan de i fremtiden lansere et fullskala cruiseskip drevet av flytende hydrogen. Det opplyste Serge Fossati, som er prosjektleder i rederiet, under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Skipet blir ca. 230 meter langt, det skal ta over 900 passasjerer og et mannskap på 500.

– Dette er en verdensnyhet. Veldig spennende. Får de dette til, kan man utvikle et distribusjonsnettverk som gjør at også andre kan benytte hydrogen som drivstoff. Det kan bidra til en utslippsfri skipsfart i fremtiden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Viking Cruises, som de siste årene har registrert flere nye cruiseskip i Norsk Internasjonalt Skipsregister, ser for seg å bygge et skip etter tilsvarende design som deres havgående cruiseskip, f.eks. Viking Sun. Rederiet er tydelige på at de ønsker at også hydrogenskipet skal inn i NIS om det blir realisert, og er allerede i dialog med Sjøfartsdirektoratet.

– I Viking har vi alltid vært opptatt av å se fremover og å ligge i forkant miljømessig. Som nordmann og med norske skip, ønsker vi å lede veien til nullutslippsskip gjennom brenselscelleteknologi. Veien dit er fremdeles lang, men her ønsker vi i Viking å ligge i forkant, sier styreleder i Viking Cruises, Torstein Hagen.

Like god sikkerhet som konvensjonelt drivstoff

Flytende hydrogen som drivstoff er ikke blitt benyttet i skip så langt. De tekniske utfordringene består bl.a. i å holde drivstoffet på minus 253 grader, for at det ikke skal fordampe. En brenselcelle vil konvertere hydrogenet, sammen med vanlig luft, til elektrisitet for fremdrift og elektrisk strøm ombord. Hydrogen er også en svært eksplosiv gass, og vern mot gasslekkasjer er en viktig del av sikkerhetskravene til drivstoffet.

Per i dag blir det ikke produsert flytende hydrogen i stor skala i Europa, men Fossati opplyste at Viking Cruises er i dialog med Statoil for å få til en løsning basert på et norsk raffineri. Det kom også frem at rederiet i så stor grad som mulig ønsker å benytte norske leverandører i prosjektet. Flere tenderskip som skal frakte drivstoffet til cruiseskipet er også en del av prosjektet.

Bilde: Viking Sun, Viking Cruises fjerde cruiseskip.