NORSK REISELIV SER LYSEST PÅ FREMTIDEN

Reiseliv er den mest optimistiske næringen i Norge, ifølge NHOs økonomibarometer. Større politisk bevissthet rundt reiseliv bidrar til optimismen, tror NHO Reiseliv-direktøren. 9 av 10 reiselivsbedrifter tror at markedet vil være uendret eller bli bedre i 2017. 4 av 10 tror på en bedring, viser NHOs økonomibarometer for første kvartal, som ble presentert tirsdag.

Da regjeringen nylig lanserte den første reiselivsmeldingen på 17 år, uttalte næringsminister Monica Mæland at hun har «enorm tro på reiselivet». Hun peker på at Norge trenger flere arbeidsplasser i privat sektor og trekker frem reiselivet som en viktig sysselsetter.

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold (bildet) er ikke i tvil om at stadig større politisk anerkjennelse bidrar til økt optimisme hos reiselivsbedriftene.

– Med reiselivsmeldingen har vi fått en større politisk bevissthet rundt vår næring som en viktig sysselsetter og verdiskaper. Norsk reiseliv er i ferd med å befeste sin posisjon som en næring det er verdt å satse på. Det er nok en viktig grunn til at vi topper listen som den mest positive næringen, sier Krohn Devold.

– Vi ser nå at optimismen i reiselivet det siste året har hatt en stor sysselsettingseffekt. Vi er den næringen som hadde størst prosentvis sysselsettingsvekst i 2016. Hvis denne optimismen fortsetter, vil vi kunne skape enda flere arbeidsplasser. Det trenger Norge, sier Krohn Devold.

Det er likevel ett skjær i sjøen, påpeker reiselivsdirektøren. Ett av tre hoteller går fortsatt med underskudd. Krohn Devold er klar på at en viktig forutsetning for å skape ytterligere reiselivsvekst er at myndighetene reduserer formuesskatt og eiendomsskatt.

– I motsetning til vanlig selskapsskatt, rammer formuesskatt og eiendomsskatt også bedrifter som går med underskudd. Hvis reiseliv skal bli den jobbskaperen kommunene trenger, må ikke skattene økes. Da er det viktigere med bedrifter som har mange reiselivsansatte som skatter til egen hjemkommune, og betaler for lokale helse- og skolearbeidsplasser. Denne logikken er det avgjørende at kommunene skjønner, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv-sjefen er tirsdag med i en næringslivsdelegasjon som reiser til Kina sammen med statsminister Erna Solberg.

– Jeg er veldig glad og stolt over at norsk reiseliv er representert på Norges første offisielle Kina-besøk siden normaliseringen. Jeg vil jobbe for at reiselivet får den oppmerksomheten næringen fortjener, og at vi får de beste muligheter til å ta del i det kinesiske markedet, sier Krohn Devold.

Kinesere har virkelig fått øynene opp for Norge som reisemål. Antallet kinesiske hotellovernattinger i Norge økte med hele 38 prosent fra 2015 til 2016.

– Den pengesterke middelklassen er vår viktigste kundegruppe. Den asiatiske middelklassen vokser raskt og vil utgjøre 60 prosent av verdens middelklasse innen 2030. Vi skal ta vår del av denne veksten, sier Krohn Devold.