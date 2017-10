NORSK SELSKAP SKAL BYGGE “GRØNNE” MEGA YACHTS

Rederiet Norwegian Yacht Voyages har planer om å bygge fire små luksus ekspedisjons-yachter ved det spanske verftet MetalShips & Docks. Det nye her er at det er snakk om “grønne” mega yachts. Skipene skal drives av gass, LNG, i tillegg til å ha hydrogen-drivstoffceller og batteribanker.

Det første skipet får navnet M/Y Caroline og skal ha kapasitet på 220 passasjerer og et mannskap på 160.

– Vi er overbevist om at vårt ekstreme fokus på bærekraftig seiling og våre nye, innovative løsninger, vil løfte kravene for nye, strengere regler for sjøfart, ikke kun i miljøsensitive områder, men til sjøs over hele verden, sier Ulf Henrick Wynnsdale, president og CEO i Norwegian Yacht Charter.