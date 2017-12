NORSKE ALPINANLEGG OPPGRADERT FOR 500 MILL. FORAN SESONGEN

– Totalt har det vært investert ca. NOK 500 millioner i utbygginger og oppgraderinger av norske alpinanlegg foran denne sesongen. Noen har kjøpt nye, kostbare stolheiser, bl.a. Norefjell. På Kvitfjell bygges det ut en helt ny fjellside, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær, Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

– I Trysil bygges en ny barneheis, i tillegg kommer en ny bakke på fjellet. I Hemsedal åpnet SkiStar Lodge Hemsedal Suites i begynnelsen av desember. Dette er et nytt kompleks rett ved skibakken, som inneholder 100 leiligheter, restauranter, 14 meter høy klatrevegg og egne rom, spesialdesignet for barnefamilier. Både Trysil og Hemsedal lanserer SkiStar Fun Slope, en arena som er en blanding av terrengpark og skicross. Dette er en nyhet i Skandinavia, som byr på morsom skikjøring og opplevelser for hele familien. Oslo Vinterpark på Tryvann er igang med å utvikle en ny opplevelsesløype for store og små. Oslo Vinterpark har også investert 26 millioner kroner i snøproduksjon foran denne sesongen.

Skisesongen kom igang ganske tidlig de fleste steder. Det kom mye snø på Vestlandet i slutten av november, og mange av de de større anleggene i innlandet kom også tidlig igang. Når vi får fire – fem kalde dager i strekk, kan anleggene produsere kunstig snø. Vi regner med at de aller fleste anleggene er åpne til jul. Ialt har Alpinanleggenes Landsforening rundt 200 medlemmer, fra de største til de aller minste. 140 er med på fnugg.no – vår digitale tjeneste for vær- og føremelding. Våre medlemmer står for rundt 95 prosent av heiskortomsetningen i Norge.

Av og til kommer det noen nye, mindre heisanlegg til, men den store veksten kommer nå fra de store operatørene. Gjestene blir stadig mer kresne og ønsker flere og bedre tilbud; barnebakker, brattere bakker, parker, fun slopes, etc. I tillegg til komfort, tilgjengelighet, serveringstilbud, skiutleie, skiskoler og alt som hører med for en god ferieopplevelse.

Totalt økte heiskortsalget med 5 prosent ifjor sammenlignet med året før, det har vært økning de tre siste årene. Vi hadde ca 6,7 millioner betalte skidager i Norge forrige sesong. Det synes vi er et bra antall, men når vi ser at kun 30 prosent av Norges befolkning har vært på ski i et norsk alpinanlegg de fem siste årene, så potensialet er stort, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening.

Bilde: Myrkdalen/Foto: Sverre F. Hjørnevik

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR