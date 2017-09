NY DIREKTØR PÅ HOTEL BRISTOL

Lars Petter Mathisen er ansatt som direktør ved Hotel Bristol i Oslo.

Mathisen kommer fra jobben som direktør på det moderne businesshotellet Thon Hotel Rosenkrantz. Christian Arnet tar nå over direktørstillingen på Thon Hotel Rosenkrantz.

– Det er en stor glede og en stor ære for meg å begynne å jobbe på Hotel Bristol. Det er et tradisjonsrikt hotell som mange nordmenn og utenlandske turister har et spesielt forhold til, på grunn av hotellets lange historie og storslåtte interiør, sier Lars Petter Mathisen. – Jeg har vært i hotellbransjen lenge og har byttet jobb mellom hoteller før, men det er klart at det er veldig spennende å komme til Hotel Bristol, som er ett av Oslos mest tradisjonsrike og fasjonable hoteller. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Bristols dyktige medarbeidere, som sørger for den høye standarden og den gode servicen hotellet er kjent for, sier Mathisen.

Hotel Bristol har 251 rom og suiter, treningsrom, møterom, konferansesaler og selskapslokaler. I tillegg er hotellet kjent for Vinterhaven og Bibliotekbaren, samt Bristol Bar og restaurantene Hambro’s og Bristol Grill.

Fornyet og modernisert Hotel Bristol ligger i Kristian IV’s gate 7 i Oslo og ble tegnet av arkitekt Finn Rahn. Hotellet åpnet dørene for første gang i 1920, og Olav Thon kjøpte Hotel Bristol i 1974. De siste årene har hotellet blitt oppgradert, og de unike detaljene har blitt bevart. Bak oppussingen står Olav Thon Gruppens designansvarlig, Sissel Berdal Haga, og interiørarkitekt Trond Ramsøskar.