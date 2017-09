NY HOTELLDIREKTØR VED RADISSON BLU BODØ

Frank Kaspersen fra Vesterålen er ansatt som ny hotelldirektør ved Radisson Blu Hotel i Bodø. Han er del av Carlson Rezidor Hotel Groups talentutviklingsprogram og kommer fra stillingen som assisterende hotelldirektør ved et av Gardermoens mest suksessfulle hoteller; Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel.

– Jeg ser frem til å lede dette flotte, nyrenoverte hotellet og sammen med resten av teamet gi gjestene våre de absolutt beste opplevelsene, sier Frank Kaspersen, og fortsetter: Hvert eneste øyeblikk vi tilbringer med gjestene er en mulighet til å vise dem at vi bryr oss. Det gjør vi ved å ta imot gjestene som våre venner, tilpasse oss deres behov og ønsker, samt ved å gi dem en fantastisk nattesøvn med gode senger og behagelige rom. Og så avslutter vi oppholdet deres med en sunn og spennende frokost, sier Frank Kaspersen, hotelldirektør ved Radisson Blu Hotel i Bodø.

Hotellet har 191 lyse og komfortable rom og i Top13, hotellets panorama Bar & Lounge i trettende etasje, kan gjestene nyte en drink og 360 graders utsikt over byen.

– I februar i år ble jeg tatt opp i Carlson Rezidor Hotel Groups Mentee-Program og ble da forfremmet til assisterende hotelldirektør. Da jeg fikk se omfanget av Mentee-programmet ble jeg positivt overrasket over hvor mye tid og ressurser selskapet la ned i å gjøre meg klar til å påta meg drømmerollen som hotelldirektør. Man sitter igjen med en trygghet og lojalitet jeg er svært glad for å ha som en del av min arbeidshverdag, forteller Frank Kaspersen.

– Frank er et ledertalent av de sjeldne og vi er svært glade og stolte over at han skal lede hotellet vårt i Bodø. Han har lang erfaring fra selskapet og har et brennende engasjement for å gi gjestene de aller beste opplevelsene, sier Ronald Smithjes, Regional Director for Rezidor Hotel Group i Norge.

