NY OVERNATTINGSREKORD FOR HOTELLENE I AUGUST

I august 2017 var det 2,9 millioner overnattinger ved norske hoteller. Dette var 4 prosent flere enn augustrekorden fra 2016. Tallet på norske hotellovernattinger gikk opp 5 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 1 prosent, ifølge SSBs overnattingsstatistikk. Også i august var det formidabel økning fra USA, hele 37,8 prosent, ikke minst takket være mange direkte flyruter og rimelige billettpriser.

I forhold til august 2016 økte losjiomsetningen på hotellene med 5 prosent. Gjennomsnittsprisen per rom var NOK 945 i august i år, det er 3 prosent høyere enn august 2016.

Ialt var det 8 490.101 overnattinger ved hotellene denne sommeren. Det er to prosent flere enn rekordsommeren 2016.

Det var 1,4 millioner campingovernattinger i august 2017, 1 prosent oppgang fra august 2016. Norske overnattinger gikk ned 6 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 15 prosent.

Hyttegrendene hadde 357.000 overnattingar, det er en nedgang på 6 prosent fra august 2016. Norske overnattinger gikk ned 8 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned 3 prosent.

– Knalltallene for august har gitt ny sommerrekord for fjerde år på rad, og det gleder vi oss stort over. Samtidig vet vi at SSB ikke får inn korrekte og høye nok tall for overnattinger i hytter og leiligheter, hverken fra Airbnb eller andre kilder. De reelle overnattingstallene er derfor høyere enn SSB får målt, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hotellovernattinger august 2017 (2016) etter nasjonalitet

2016 2017

Ialt 2 773.932 2 871.426 3,5

Utlandet ialt 1 087.204 1 095.327 0,7

Norge 1 686.728 1 776.099 5,3

Tyskland 143.543 136.313 -5,0

USA 77.486 106.812 37,8

Kina 85.458 89.403 4,6

Sverige 87.593 84. 044 -4,1

Spania 78.091 79.041 1,2

Storbritannia 82.320 75.979 -7,7

Nederland 57.628 62.051 7,7

Italia 58.987 60.332 2,3

Frankrike 52.101 53.864 3,4

Danmark 48.818 42.778 -12,4

Bilde: Hotel Ullensvang