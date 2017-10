NY RESTAURANTKJEDE VIL REVOLUSJONERE NORSK FAST FOOD

Umoe Restaurants har fått franchiserettighetene for Norge og Sverige for restaurantkjeden Leon, som har sunn og moderne fast food på menyen. Oslo blir den første byen i Norden hvor konseptet blir etablert, i starten av neste år, deretter skal LEON etableres i Sverige.

Den første LEON restauranten åpnet i London i 2004. I dag har kjeden rundt 50 restauranter, bare det siste året har de åpnet 15 nye serveringssteder. Restaurantkonseptet LEON blir betegnet som fremtidens fast food og menyen består i hovedsak av kylling, fisk og grønnsaker, i smakfulle kombinasjoner med urter, planter og krydder. Oslo blir den første byen utenfor England hvor kjeden etableres (i tillegg finnes to på lufthavnen Schipol i Amsterdam).

– Vi ønsker å etablere oss først i Oslo, deretter i Stockholm, planen er å åpne 20 restauranter i løpet av fem år. Vi er på jakt etter lokaler i nærheten av trafikk-knutepunkter og der det er mange kontorer og butikker, steder der det oppholder seg mange mennesker til enhver tid. LEON kompletterer på en fin måte den porteføljen vi har i UMOE Restaurants fra før, sier Helene Skjenneberg, adm.dir for Leon i Norge og Sverige.

– LEON har et godt tilbud både på frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi vil også ha mye på menyen som egner seg godt som møtemat og overtidsmat. Vi regner med at det blir svært mye take-away. Vi ser en åpning i markedet for sunne og raske måltider som smaker godt, mye av den hurtigmaten som serveres idag er ikke så sunn som mange ønsker. Vi vil tilby et alternativ som gjør deg godt og som gir deg energi, sier Helene Skjenneberg.

Fremtidens fast food

– I LEON har vi funnet en revolusjon. Dette er fremtidens fast food, som består av sunn mat som gir deg en god følelse etterpå. Vi ønsker å gi alle mulighet til å spise sunt og godt fra frokost til middag. Alle våre matretter vil være basert på naturlige råvarer, som gir et næringsrikt, godt og smakfullt måltid. Fundamentet for alt LEON gjør er bærekraftig, hos oss skal kundene spise et godt måltid som de vet er bra for både helsen og miljøet, sier Jens Ulltveit-Moe, eier av Umoe Restaurants.

