NYE DIREKTØRER PÅ HOTEL NORGE by SCANDIC OG SCANDIC ØRNEN

Lise Solheim Haukedal begynner som hotelldirektør på ikoniske Hotel Norge 1. juni i år. Haukedal er i dag hotelldirektør på Scandic Ørnen, men er ute i foreldrepermisjon til hun tar over roret ved Hotel Norge. Per Paulsen, tidligere hotelldirektør for Radisson Blu Hotel Norge, tar over sjefsrollen på Scandic Ørnen fra samme dato.

– Dette er utrolig stort for meg. Som en ekte bergenser banker hjertet mitt for Bergen by. Jeg kribler etter å gi storstuen Hotel Norge tilbake til bergenserne og tilreisende som byens soleklare møteplass, sier påtroppende hotelldirektør Lise Solheim Haukedal.

Haukedal er kun 37 år gammel, men har allerede hatt en imponerende karriere; hun ble kåret til Årets Unge Hotelier i 2010, som hotelldirektør forvandlet hun Scandic Ørnen til Kygo Hotel i løpet av noen hektiske dager i 2015 og samme år ble Scandic Ørnen nominert til Norges beste hotell.

– Jeg liker en utfordring og tar sjanser andre kanskje ikke tør å ta. Som direktør på Hotel Norge skal jeg fortsette å se etter muligheter og gripe dem med begge hender, sier Haukedal.

Fra 2008 til 2010 var Haukedal Food & Beverage Manager ved Hotel Norge, og hun gleder seg stort til å komme tilbake til hotellet. Haukedal har store ambisjoner for Hotel Norge by Scandic, som hotellet vil hete når det igjen åpner dørene sommeren 2018, etter å ha vært stengt i to år.

Per Paulsen tar over roret på Scandic Ørnen

Per Paulsen har i Haukedals fravær midlertid vært sjef på Scandic Ørnen, men fra 1. juni tar han over hotelldirektørjobben på fast basis. Paulsen var direktør på Hotel Norge fra 2011 og frem til hotellet stengte for omfattende renovering og ombygging i fjor.

– Det er utrolig spennende å arbeide i Bergen sentrums andre storstue. Scandic Ørnen er det fjerde Scandic-hotellet jeg har gleden av å lede, sier Per Paulsen.

Paulsen har lang fartstid i hotell- og restaurantnæringen. Han startet sin hotellkarriere som kokkelærling ved Hotel Norge i 1973, og har siden jobbet som kjøkkensjef ved ulike hoteller og restauranter i Bergen og omegn. Han har vært hotelldirektør for blant annet Scandic Bergen Airport og Scandic i Stavanger.