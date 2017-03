NYE HOTEL BROSUNDET SKAL BLI NUMMER 1 I ÅLESUND

Hotel Brosundet i Ålesund har kjøpt nabohotellet, Clarion Collection Hotel Bryggen, de to skal i løpet av 2017 bli slått sammen og driftet som ett hotell. Det er ambisjonen at det nye, sammenslåtte hotellet, skal bli nummer én hotellet i Ålesund.

Konseptene på Brosundet og Bryggen har mange fellestrekk og det vil bli lagt stor vekt på å videreføre den identiteten og posisjonen som de to hotellene allerede har i markedet. Hotel Brosundet eies av familieselskapet Flakk International AS.

De to hotellbyggene har på mange måter både lik og ulik karakter. Begge er gamle sjøboder, men hvor Hotel Brosundet oppleves fortettet og intimt, er Hotel Bryggen en god del større, spesielt med sitt store gjennomgående atrium. Det er de gode kvalitetene, som byggene har hver for seg, som skal utnyttes til det beste i designkonseptet for nye Hotel Brosundet. Forankringen i historien til de gamle sjøbodene og dagens Hotel Brosundet, vil gi nye Hotel Brosundet et fornyet, urbant og internasjonalt uttrykk.

Nye Hotel Brosundet vil bestå av 132 rom, sjømatrestauranten Restaurant MAKI og Brosundet Bar. Hotellet vil inngå et samarbeide som frittstående hotell med Nordic Hotels & Resorts som per i dag bl.a. Inkluderer The Thief i Oslo, Farris Bad i Larvik og Copperhill Mountain i Åre, Sverige. Hotel Brosundet vil gjennom dette samarbeidet kunne videreføre sitt eget, unike konsept og profil, samtidig som hotellet får full tilgang til Choice’s bookingsystem, innkjøpssamarbeid, firmaavtaler og fordelskort. Hotel Brosundets medlemskap i De Historiske Hotell og Spisesteder vil også bli videreført.

Det er inngått et samarbeid med designbyrået os&co for Nye Hotel Brosundet. os&co’s gründere, Pernille Arlien Søborg og Mads Emil Garde, har nærmere 20 års erfaring som arkitekter og designere og har spesialisert seg på unike designløsninger for blant annet hoteller og restauranter i Norge og internasjonalt. Mads Emil Garde, partner i os&co, har gjennom 9 år jobbet som arkitekt for Hotel Brosundet. Først i regi av Snøhetta Arkitekter og siden som selvstendig arkitekt. Han har således stått for designet av Hotel Brosundets opprinnelige 46 rom, Mola Fyr (47 rom), Restaurant MAKI, Brosundet Bar og tilbygget mellom Hotel Brosundet og Hotel Bryggen.