NYE OSL ÅPNET PÅ BUDSJETT OG I RUTE

Torsdag 27. april ble nye Oslo lufthavn offisielt åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Norges hovedflyplass har åpnet på budsjett og i rute. Den nye kapasiteten er på ca. 32 millioner passasjerer årlig.

Representanter fra regjeringen, norsk luftfart og andre spesielt inviterte, var samlet til den offisielle markeringen på Oslo lufthavn. Solvik-Olsen fortalte de fremmøtte at Norges hovedflyplass er viktig for hele nasjonen:

– Norge er avhengig av en velfungerende hovedflyplass. Nå har vi fått en stor internasjonal flyplass hele nasjonen kan være stolte av. Dette er et statlig prestisjeprosjekt som har åpnet i rute og på budsjett, og Avinor har god grunn til å være stolte av jobben som har vært gjort med utbyggingen, sier Solvik-Olsen.

Siden byggestarten våren i 2011, har man hatt fokus på at utbyggingen ikke skulle gå på bekostning av de reisende og flyselskapene. Det har vært en krevende øvelse ettersom Oslo lufthavn har opplevd trafikkvekst hvert år, og passerte 25 millioner reisende i 2016.

– Dette er en viktig dag for norsk luftfart og vi er veldig stolte av nye Oslo lufthavn, og vi er glade for at dette er levert på riktig tid, på budsjett og med høy kvalitet. De mange tusen som har jobbet dag og natt siden byggevedtaket våren 2011, fortjener en stor applaus, sier styreleder i Avinor, Ola Mørkved Rinnan.

Økt norsk konkurransekraft

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen har fulgt utbyggingsprosjektet tett gjennom hele prosessen og han er svært fornøyd med resultatet. Han mener Norge nå har fått en flyplass som kommer hele landet til gode.

– Vi har investert 14 milliarder kroner i utvidelsen og dette kommer til å gi Norge økt konkurransekraft internasjonalt. For Norge er det viktig med et velfungerende knutepunkt som Oslo lufthavn, og overskuddet bidrar til å finansiere det øvrige luftfartsnettet i hele Norge, sier Falk-Petersen og legger til:

– At utbyggingen er gjennomført nesten uten at reisende har merket noe, og at Oslo lufthavn er kåret til Europas punktligste lufthavn tre ganger i perioden, er noe vi er veldig stolte av.

Økt trafikk og en prognose som tilsier økt vekst i årene som kommer, er bakgrunnen for utbyggingen, og med nesten dobbelt så stor plass i terminalen, håper lufthavndirektør Øyvind Hasaas at de reisende skal få en flyplass de er fornøyd med og stolte av.

– Dette er en dag vi har gledet oss til i mange år og nå kan vi endelig si at vi offisielt har åpnet. Nå er det rom for gode opplevelser, med bedre plass, flere serveringssteder og flere butikker. Vi tilbyr nå enda bedre fasiliteter til flyselskapene og forhåpentligvis betyr det flere direkteruter til store og viktige markeder i verden, sier han.

Fakta nye Oslo lufthavn:

Kapasitet: 32 millioner passasjerer i året

Nye arealer: 117.000 kvadratmeter

Totale arealer: 265.000 kvadratmeter

Antall spisesteder: 37

Antall kiosker: 10

Antall butikker: 21

Bilde:

Pir nord på nye Oslo lufthavn (Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli)