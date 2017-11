NYE RADISSON BLU ATLANTIC ÅPNET

Denne uken gjenåpnet Radisson Blu Atlantic Hotel dørene etter over ett år med totalrenovering. Hotelldirektøren gleder seg over å ønske gjestene velkommen tilbake, og ser frem til å bidra til å gi hele regionen et løft.

– Det er fantastisk å kunne ønske alle medarbeidere, gjester og innbyggere velkommen tilbake til byens storstue. Vi gleder oss til å igjen gi hele Stavanger og resten av Norge mat-, kultur- og hotellopplevelser i verdensklasse, sier Jens Brandin, General Manager ved Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Rezidor Hotel Group og KLP har investert 465 millioner i oppussingen av det ikoniske hotellet og ambisjonene for det nye hotellet er skyhøye.

– Vi vet at hotellet betyr mye for byens befolkning og at mange har et sterkt forhold til Atlantic. Det gode samarbeidet med Backe Rogaland og Rezidor har vært avgjørende for at Radisson Blu Atlantic Hotel nå igjen kan befeste sin rolle som Stavangers storstue, sier Christopher Raanaas, direktør for hotellforvaltning i KLP Eiendom.

Siden september i fjor har hotellet gjennomgått en omfattende totalrenovering for å gi gjestene førsteklasses opplevelser. Hotellet har fått en helt ny resepsjon og alle de nydesignede hotellrommene, inkludert en spektakulær duplex suite i øverste etasje, de 15 møterommene med en totalkapasitet på mer enn 2000 gjester og fellesområdene, er nå nyoppusset og klare til å ønske gjestene velkommen. Den nye lobbyen er blitt et kunstverk i seg selv og skal huse utstillinger, festlige begivenheter og spennende kultur-arrangementer. På nyåret åpner også den helt nye restauranten, med et prisvinnende internasjonalt konsept.

– Hotellet har alltid vært et kulturelt samlingspunkt og med denne oppgraderingen satser vi på å igjen bli byens foretrukne møteplass. Derfor har vi lagt mye kjærlighet i å skape byens beste møte- og eventområder, samt det som trolig er Norges flotteste lobby, forteller hotelldirektøren stolt, og legger til at også servicekonseptet er oppgradert.

Oppussingen av Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, er et samarbeidsprosjekt mellom Rezidor Hotel Group og KLP. Rezidor Hotel Group har investert ca. 165 millioner kroner og KLP, gjennom sitt eiendomsselskap, ca. 300 millioner kroner.

– Vi er takknemlige for entusiasmen og støtten fra Stavanger kommune gjennom hele prosjektperioden, og ønsker med vårt langsiktige engasjement å være en verdifull aktør i byen, sier Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom.

Renoveringen av Radisson Blu Atlantic Hotel er en del av Rezidor Hotel Groups mest omfattende renoveringsprosess i Norden noensinne. I løpet av få år vil hotellgruppen ha investert rundt én milliard norske kroner i oppussinger av flere Radisson Blu og Park Inn by Radisson hoteller i Norden. I tillegg investerer eierne av hotelleiendommene betydelige beløp i renoveringsprosjektene.

– Vi håper å kunne bidra positivt til hele regionen ved å tiltrekke store konferanser, kulturarrangementer, gallamiddager og utstillinger. Vi vil legge tilrette for at hotellets gjester og byens innbyggere ønsker å bruke hotellet, både i forretningssammenheng og privat. Og vi vil at våre internasjonale gjester skal få en autentisk opplevelse av Stavanger, forteller Ronald Smithjes, Regional Director Norway for Rezidor Hotel Group.

Designet av Stavanger-arkitekter

Stavangerbaserte LINK Arkitektur er ansvarlige for utformingen av nye Radisson Blu Atlantic Hotel og Backe Rogaland har vært entreprenør i prosjektet.

LINK Arkitektur forteller at begrepene «Elegant» «Stilfull» og «Sofistikert» har vært ledeord i utvikling av interiøret. Varige kvalitetsmaterialer som marmor, messing, kobber og varmt treverk har lagt premissene for utforming av interiøret. Det nye interiøret har referanser til 1950-/60-tallet med rette linjer, med moderne bruk av datidenes materialer og designutrykk.

Hotellets 365 gjesterom har fått lokal design, som er tilpasset hotellets og byens historie.

– Designet gjenspeiler byens og hotellets historie gjennom valg av materialer, interiør og kunst. Gjestene skal kunne kjenne igjen elementer, men også gjøre nye oppdagelser. Designklassikere er kombinert med særegne, skreddersydde møbler, stoffer og tekstiler, forklarer Smithjes.

Foto: Lisa Löwenborg