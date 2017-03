NYE RADISSON BLU ATLANTIC SKAL LØFTE HELE STAVANGER-REGIONEN

Rezidor Hotel Group og KLP Eiendom investerer 465 millioner i oppussingen av Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger. Ambisjonen er å gjenskape hotellet som byens sentrale møteplass.

– Vårt mål er å skape minneverdige hotellopplevelser for våre gjester. Når vi nå fornyer Radisson Blu Atlantic Hotel, tar vi utgangspunkt i hotellets tradisjonsrike historie og sikter på å gi gjestene hotellopplevelser i verdensklasse. Det fortjener den ikoniske bygningen, og alle gjestene og innbyggerne i Stavanger som har et nært og kjært forhold til hotellet, sier Ronald Smithjes, Regional Director Norway for Rezidor Hotel Group.

Hotellet gjennomgår nå en omfattende oppgradering og ombygging for å gi gjestene førsteklasses opplevelser. Renoveringen omfatter ny resepsjon, alle 364 hotellrom, oppholdssteder, restauranter, barer og møterom. I tillegg kommer alt det elektriske arbeidet og alle oppgraderingene knyttet til VVS.

– Historisk sett har hotellet vært et kulturelt samlingspunkt og med denne oppgraderingen satser vi på igjen å bli byens foretrukne møteplass. Derfor legger vi stor vekt på å oppgradere møte- og eventområder, restauranter og fellesområder, slik at både hotellets gjester og byens innbyggere skal få mest mulig glede av hotellet, sier Smithjes.

– Vil bidra til hele regionen

Oppussingen av Radisson Blu Atlantic Hotel er et samarbeidsprosjekt mellom Rezidor Hotel Group og KLP Eiendom. Rezidor Hotel Group investerer ca. 165 millioner kroner og KLP Eiendom ca. 300 millioner kroner.

– Med oppussingen håper vi å kunne bidra positivt til hele regionen, ved å tiltrekke store konferanser, kulturarrangementer, gallamiddager og utstillinger. Vi vil legge tilrette for at hotellets gjester og byens innbyggere ønsker å bruke hotellet, både i forretningssammenheng og privat. Vi vil også at våre internasjonale gjester skal få en autentisk opplevelse av Stavanger, forteller Ronald Smithjes.

Renoveringen av Radisson Blu Atlantic Hotel er en del av Rezidor Hotel Groups mest omfattende renoveringsprosess i Norden noensinne. I løpet av få år vil hotellgruppen ha investert rundt én milliard norske kroner i oppussinger av flere Radisson Blu og Park Inn by Radisson hoteller i Norden. I tillegg vil eierne av hotelleiendommene investere betydelige beløp.

Samarbeid med Stavanger-arkitekter

Stavangerbaserte LINK Arkitektur har ansvaret for utformingen av nye Radisson Blu Atlantic Hotel.

Hotellrommene skal utformes i Radisson Blu-kjedens internasjonale designkonsept «BluPrint», som tilbyr funksjonalitet og fleksible løsninger, kombinert med smakfullt design. Designet lokaltilpasses til hotellets og byens historie, slik at uttrykket på hotellet innfrir og overgår gjestenes forventninger.

– Designet vil gjenspeile byens og hotellets historie gjennom valg av materialer, interiør og kunst. Gjestene skal kunne kjenne igjen elementer, men også gjøre nye oppdagelser. Designklassikere kombineres med særegne, skreddersydde møbler, stoffer og tekstiler, forklarer Smithjes.

Radisson Blu Atlantic Hotel planlegger å åpne igjen for gjester i november 2017. Ansatte som jobbet på hotellet før renoveringen er nå i permisjon og ønskes velkommen tilbake når bygningsarbeidet er ferdig.

– Våre dedikerte medarbeidere er helt avgjørende for å skape minneverdige opplevelser for våre gjester. Mange av dem har jobbet ved hotellet i en årrekke og de kjenner byens og hotellets historie godt. Med deres engasjement er vi trygge på at Radisson Blu Atlantic Hotel kommer til å bli kjennetegnet som et hotell med service i verdensklasse, sier Ronald Smithjes.