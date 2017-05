NYTT BOUTIQUE-HOTELL MIDT I BERGEN

Bergen Harbour Hotel åpnet dørene i begynnelsen av mai. Hotellet, som er et 50 rom stort boutiquehotell, ligger meget sentralt plassert i Finnegårdsgaten, en gammel og ærverdig del av Bergen, tett ved Bryggen og Fløibanen.

Bygningen er fra begynnelsen av 1900-tallet. Her har det både vært brødfabrikk, våpenbutikk og leiligheter, før man rensket ut alt innvendig og innredet bygget til hotelldrift. Harbour Hotell Bergen AS er driftsselskapet for hotellet og eiendomsselskapet er Finnegårdsgaten 6 AS, begge eies av Bjørn Hanevik.

– Det er mange hoteller i Bergen, men vi har stor tro på at vi vil lykkes. Vi ser en økende etterspørsel etter de litt mindre hotellene, med hjemmekoselig atmosfære og ekte, genuin gjestfrihet. Bergen Harbour Hotel skiller seg vesentlig ut fra de store og til tider noe upersonlige kjedehotellene, sier hotelldirektør Jan Petter Eilertsen, som har lang erfaring i bransjen.

I tilknytning til hotellet ligger Soya Restaurant, som er en moderne asiatisk restaurant, som gjestene får tilgang til via hotellet. Gastropuben Belgio, som skal spesialisere seg på belgisk øl, blir hotellets dagligstue og treffsted når den åpner i juni.