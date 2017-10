NYTT, MORSOMT OG EFFEKTIVT RESTAURANTKONSEPT

Av og til skjer det noe morsomt og nytt i restaurantbransjen. Pincho Nation er en ny type restauranter, der gjesten gjør mye av servitørens jobb med bestilling, henting av mat og drikke og betaling. En egen app er nøkkelen til det hele.

Nå er Pincho Nation igang med å bygge opp en kjede med app-baserte restauranter i Norge. Den første er allerede åpnet, i Fred. Olsens gate, sentralt i Oslo.

Interiøret er farvesprakende og morsomt, inspirert av sirkus, og konseptet går ut på at det skal være litt sirkus på en Pincho Nation restaurant.

Mat og drikke er valgt ut for at det skal være noe for enhver smak. Menyen er variert og relativt rimelig priset, fra mexicanske quesadillas og asiatiske dumplings, til fransk crème brûlée. Rettene serveres i tapasformat, slik at gjestene kan plukke, mikse og smake. Det er lett å velge både mat og drikke, vin er f.eks kategorisert som “Bra” “Bedre”, “Best”.

Det meste kan gjøres via Pincho Nation-appen, f.eks. bordbestilling. Når gjesten ankommer restauranten vil en servitør anvise plass og gjesten får en bord-kode som skal brukes ved bestilling. I appen finnes den komplette menyen, drinker og retter presenteres med bilder og informasjon. Der gjøres bestillingen ved å trykke på ”Order” knappen. Så tastes bord-koden inn for å gjennomføre bestillingen.

Når maten/drikken er klar, vil gjesten motta en melding på telefonen sin og må nå hente bestillingen i kjøkkenet/baren.

Betaling kan gjøres til betjeningen, eller via appen. Den som betaler via appen får bonuspoeng, som kan byttes i en gratis rett ved neste besøk.

Servitører får en ny rolle hos Pincho Nation, de serverer ikke lenger, de må heller ikke ta imot betalingen, dette gjør gjestene på egen hånd. Men de veileder gjestene om menyvalg, bruk av app, etc.

– Vårt servicepersonal har mer tid til å kommunisere med gjestene og hjelpe til med menyvalg og annet. Restauranten i Oslo har rundt 190 sitteplasser. Vanligvis har vi fire servitører med fokus på service, to til fire bartendere, to hovmestere og fra fem til ti på kjøkkenet, sier restaurantsjef Manuel Rojo.

Kjøkkensjef Flor Maria Manzur og restaurantsjef Manuel Rojo understreker sirkustemaet for Pincho Nation.

