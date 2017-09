ØKENDE KONFLIKT MELLOM TURISTER OG FASTBOENDE

“Tourists go home!” er et slagord vi har sett malt på husveggene i noen byer i Syd-Europa i sommer. Enkelte steder kan det til tider bli alt for mange turister, mener endel av de som bor der.

I sommer er det dukket opp et nytt ord på engelsk, “overtourism”, det betyr rett og slett at turismen har tatt overhånd enkelte steder og de lokale innbyggerne føler seg fortrengt. Det har til og med vært demonstrasjoner, f.eks. i Barcelona, der også borgermesteren kommer fra et protestparti som er negativ til masseturisme. I turistmagneten Venezia mener mange at det enorme antallet turister holder på å ødelegge byen. New York, Amsterdam og Island har også hatt problemer med at de er blitt for populære destinasjoner. Også i Norge var det i sommer enkelte som tok til orde for å begrense, eller avgiftsbelegge, turismen enkelte steder, f.eks. i Lofoten.

I de byene der turismen har tatt mest av de siste årene, som Barcelona og Venezia, føler mange innbyggere seg presset ut, fordi huseiere tjener mer på å legge ut rom og leiligheter på Airbnb og andre nettsteder, enn å leie ut til de som bor fast i byen. Restauranter og barer, selv i de mest bortgjemte bakgater, er fulle av turister, og innbyggerne kjenner seg ikke igjen i sitt eget nabolag. Dette er en av ulempene ved at turistene benytter Airbnb og lignende, istedenfor kommersielle overnattingssteder, som stort sett ligger i sentrale strøk, utenfor bo-områdene. Myndighetene i Barcelona, som har innført et lisenssystem for utleie av leiligheter til turister, har anmeldt nærmere 6000 tilfeller av ulovlig utleie de 16 siste månedene.

Hvis det blir for mange turister kan det ødelegge en destinasjon, det er bransjen klar over og det diskuteres internasjonalt. World Travel & Tourism Council arbeider nå med en rapport med anbefalinger for hvordan destinasjoner kan innrette seg for å opprettholde turismen på et bærekraftig nivå. Samtidig vil rapporten belyse fordelene ved turisme, også i pressede byer og det store antall jobber som følger med.

Turismen er et tveegget sverd. Inntil et visst nivå betyr det fordeler og gode opplevelser for såvel turister som fastboende. Blir det for mange besøkende, ødelegges kvaliteten på destinasjonen. Kunsten er å finne balansepunktet.

Fra kommentar i HRR nr.5