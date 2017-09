ØKNING I ANTALL GJESTEDØGN FRA VIKTIGE UTENLANDSMARKEDER

Alt tyder på nok en rekordsommer for norsk innkommende turisme, på toppen av de gode tallene vi opp nådde ifjor. SSBs overnattingsstatistikk fra mai til juli, bekrefter at sommeren 2017 overgikk toppsommeren 2016 målt i utenlandske gjestedøgn. Veksten fra de utenlandske markedene lå på fire prosent, mens de norske gjestedøgnene gikk ned to prosent. På grunn av norsk nedgang er totalbildet tilnærmet likt ifjor. – Den internasjonale veksten kommer fra de fleste markeder, spesielt de oversjøiske. Så er det særlig viktig at volummarkeder som Sverige, Tyskland og Nederland vokser. Disse reisende besøker gjerne større deler av landet, og blir lenger, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Mens overnattingstallene for august først foreligger i oktober, bekrefter flystatistikken fra ForwardKeys at det var god vekst fra utlandet også i august. Det var en oppgang på 9,6 prosent i antall internasjonale ankomster sammenliknet med samme måned i 2016.

Det ble registrert registrert 6.210.442 overnattinger i juli iår, mot 6.205.464 i juli ifjor, ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I årets syv første måneder var totaltallet for overnattinger 20.390.222, mot 20.549.449 i samme periode i 2016.

Kommersielle gjestedøgn i juli og endringer mai-juli

Juli 2016 2017 %-endring juli %-endring mai-juli

Ialt 6 205 464 6 210 442 0 0

Utlandet ialt 2 048 438 2 129 825 4 4

Norge 4 157 026 4 080 617 -2 -2

Tyskland 448 931 458 372 2 3

Sverige 207 327 222 894 8 4

Nederland 191 394 211 398 10 9

USA 96 236 129 644 35 27

Danmark 112 677 109 398 -3 -8

Kina 88 198 99 587 13 22

Frankrike 93 094 92 352 -1 2

Storbritannia 94 452 90 102 -5 1

Spania 69 054 78 418 14 19

Italia 49 531 47 404 -4 0

Kilde:SSB

Sterk økning fra USA i juli

Hoteller og lignende overnattingsbedrifter hadde ialt 3.114.176 overnattinger i juli iår, mot 3.118.851 overnattinger i juli 2016. I årets syv første måneder var det ialt 13.609.292 overnattinger, mot 13.369.820 i samme periode ifjor.

I juli hadde hotellene en samlet losjiomsetning på NOK 1,478 milliarder, med en gjennomsnittlig rompris på NOK 892, mot NOK 840 i juli ifjor. I juli sto nordmenn for 1.917.735 overnattinger ved hotellene, det er uforandret fra juli ifjor. På de neste plassene fulgte gjester fra:

Tyskland 162.377 (-4,9%)

USA 120.213 (+36,5%)

Sverige 113.030 (-1,4%)

Kina 92.808 (+11%)

Storbritannia 73.720 (-7,2%)

Spania 65.764 (+11,8%)

Nederland 59.642 (+8,9%)

Frankrike 55.182 (-1,4%)

Danmark 47.831 (-18,5%)

Italia 35.712 (-9,3%)

I løpet av sommeren har det meldtes om flere overfylte sommerklassikere. Bente Bratland Holm påpeker at det kun er noen få steder som noen uker i året opplever slike trykk. – Det er selvfølgelig noe vi skal ta på alvor, men for Norge som helhet er det ikke et problem med overturisme. Norge er langt fra fullt, og mange steder ønsker gjerne flere besøkende, sier Holm, og fortsetter: – Det er en utfordring at reiselivet er svært sesongpreget. Hele 52 prosent av alle gjestedøgnene i 2016 var i sommermånedene, og trenden fortsetter i år.

Dette danner bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, som i stor grad fokuserer på sesongforlengelse.

