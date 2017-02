– Ole Henrik Stølen fra Quality Hotel Sogndal ble vinner av årets NM for resepsjonslærlinger, som ble avholdt på SMAK 2017. Sivert Engebretsen ble sølvmedaljevinner, mens 3. plass gikk til Kristine Moland Pedersen.

For aller første gang ble det arrangert et NM for resepsjonslærlinger, arrangør var Lærlingekompaniet.

– Lærlingekompaniet arrangerer jevnlig Oslo og Akershus Cup, men det er første gang lærlinger fra hele landet møtes for å konkurrere. Da det ble sendt ut invitasjoner, var responsen enorm. Ikke alle fikk plass. I semifinalen var det fire grupper med totalt 20 deltakere. Åtte kom videre til finalen, der syv fylker var representert.

– Resepsjonistene skal ha kjennskap til de fleste sidene ved hotelldriften, inkludert turistinformasjon. Det er et fantastisk fint fag, og gir mange karrieremuligheter, sier Laila Berge i Lærlingekompaniet.

Lærlingskompaniet er en privat bedrift som utdanner lærlinger innen kokk-, institusjonskokk-, servitør-, baker-, konditor- og resepsjonsfaget. – Vi er glad i fagene våre, og gir tett oppfølging til lærlingene, forteller Berge. I år fyller Lærlingekompaniet 30 år. Rekrutteringen til resepsjonsfaget er god; i 2017 skal de ta inn 15 nye lærlinger, og har rundt 50-60 søkere.

– Men vi har for få lærebedrifter. Det er synd, vi trenger mange læreplasser i resepsjonsfag, sier Berge, og legger til at SMAK er en fin arena for å gjøre hotelleiere oppmerksomme på resepsjonslærlingene.

Bilde:

Ole Henrik Stølen vant NM for resepsjonslærlinger på SMAK 2017. Foto: Cecile Dahl Rian.