OLIVEN-OLJEKRISE

Prisene på olivenolje ligger an til å stige kraftig, i bransjen snakkes det til og med om at det kan bli mangel på olivenolje, som er så viktig i nesten all matlaging. Lagrene fra tidligere sesonger er også små.

– 2017 blir et svært dårlig år for olivenolje og det vil bli mye verre enn mange tror, sier, Walter Zanre, sjef for Filippo Berio UK, Storbritannias største leverandør av olivenolje, til The Daily Telegraph.

– To av verdens største olivenoljeproduserende land har hatt flere år med dårlig høst. I Spania førte en uvanlig varm og tørr sommer til den dårligste høsten på 20 år. Mens italienske produsenter er rammet av utbrudd av bakterien Xylella fastidiosa i olivenlundene, over en million oliventrær er infiserte.

Iår kommer Toscana kun til å produsere halvparten av det vanlige volumet, og allerede opplever vi en 40 prosent økning i engrosprisene på olivenolje. Forbrukerne kan snart måtte betale en tredel mer for extra virgin olivenolje. Hvis prisene fortsetter å stige, men forbrukerne ikke vil betale mer, hva skal vi gjøre? Skal vi lage flaskene mindre? spør Walter Zanre.

Engrosprisene for extra virgin olivenolje i Italia er øket med nesten en tredel siden oktober ifjor, til euro 5.75 per kilo, mens spanske priser er øket med rundt 10 prosent, ifølge International Olive Oil Council i Madrid. Hellas hadde også en dårlig høst ifjor, noe som vil føre til økte priser.