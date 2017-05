OPTIMISME I OLJEBYENE

De to største europeiske oljebyene, Aberdeen og Stavanger, fikk en skikkelig smell da oljeprisen sank til bunns for tre år siden. I tiden etter er det åpnet en rekke nye hoteller i begge byene, hoteller som var prosjektert den gang oljeprisen lå rundt 100 dollar fatet. Alle vet at hotellene, som næringslivet ellers, har hatt det tøft og idag ligger langt unna de gode resultatene de hadde tidligere, men svikten i olje- og offshorenæringen har også vært en vekker. Nå er det igjen optimisme å spore.

Både Stavanger og Aberdeen har nå satset på ferie-/fritidsmarkedet, med stor suksess, også kongressmarkedet øker i betydning begge steder. Da oljeaktiviteten var på høyt nivå var det ikke nok hotellrom til å satse på disse markedene. Med nye hoteller og lavere trykk i olje/offshore har det åpnet seg muligheter. Begge byene ser ut til å komme ut av det hele som sterkere og mer interessante destinasjoner, med forbedret tilbud til såvel forretnings- og konferansemarkedet, som ferie-/fritidssegmentet.

Hotellene i Aberdeen har hatt og har mange av de samme utfordringene som Stavanger-hotellene, men smellen har kanskje vært enda større i Aberdeen.

Det er fortsatt stor byggeaktivitet i byen, ikke minst bygges nye hoteller. Mange hoteller var allerede under bygging da oljekrisen traff Aberdeen i 2014. Det meste av den nye kapasiteten er kommet ved lufthavnen.

Aberdeen-hotellene har historisk hatt høyeste RevPAR utenfor London og mange investorer er fortsatt interessert i hotellbransjen. 2016 var et svært utfordrende år for hotellbransjen i Aberdeen, mange nye hoteller sto ferdige og markedet økte ikke tilsvarende, slik at gjennomsnittsprisene falt nesten 30 prosent i løpet av året, til £67 (NOK 734), ifølge hotellrapporten fra HotStats. De mange nye hotellene forventes å holde prisene nede i lang tid fremover. For et par år siden hadde byen 3000 hotellrom, per idag er det nesten 5000 rom, i 2020 kommer det til å være nesten 7000 rom, derav rundt 1500 ved flyplassen.

Godt håp for 2018 og 2019

– Historisk har det vært for liten hotellkapasitet i Aberdeen, men stor etterspørsel, så overnattingsbransjen har gjort det godt i mange år. Vi hadde rekordhøye gjennomsnittlige rompriser i 2013 og 2014, £140 (NOK 1535) var ikke uvanlig. De siste to årene har det vært andre tider, sier Frank Whitaker, General Manager ved Park Inn by Radisson Aberdeen.

For vårt hotell er omsetningen redusert med 53% de to siste årene, men altså fra rekordnivå i 2014. På den ene side er det ikke bra for vårt hotell at vi får flere rom i byen, men konkurransen er egentlig bra for byen og gir kundene større valgmuligheter. Det setter oss istand til å jakte på nye forretningsmuligheter, istedenfor å fokusere fullstendig på olje- og gass-sektoren. Aberdeen blir også en rimeligere by å besøke. Det skjer mye fremover som bør være til vår fordel, f.eks. at det nye messe- og kongressenteret ved lufthavnen kommer. Når det står ferdig, kan vi trekke store arrangementer til byen, som vi ikke har kapasitet til nå.

Det har vært et par tøffe år nå, ingen tvil om det, og alle har måttet forandre sine forretningsplaner. Jeg tror stabiliteten i oljeprisen vi har sett de siste 6 månedene, kombinert med at oljeselskapene har slanket organisasjonene og opererer mer økonomisk, gir grunn til optimisme, avslutter Frank Whitaker.

– Da oljeaktiviteten var på det høyeste, hadde vi ikke nok hotellrom til å satse på ferie-/fritidstrafikken, så dette markedet har vært underutviklet. Tidligere har ikke hotellene sett noen grunn til å satse på turismen, sier Gary Atkinson, hotelleier og leder for Aberdeen City & Shire Hotels Association.

Generelt har det vært 50% fall i omsetningen de siste to årene. Hotellene på lufthavnen gjør det ok når det gjelder belegg på hverdagene, men gjennomsnittlig rompris er lav og helgene er vanskelige. Byhotellene har nå bra med gjester i helgene, men stille på hverdagene. Forretningsreisemarkedet er svakt, men fritidsmarkedet har oppdaget Aberdeen, fordi de vet at det er mange hotellrom med god kvalitet til en rimelig penge. Det er mye å ta seg til, både i Aberdeen og området rundt, for besøkende. Målet er å komme ut av denne oljekrisen som en sterkere destinasjon, sier Atkinson.

Bilde: Aberdeen havn er fortsatt travel med mange supplybåter. Nå bygger en cruisekai. Foto: VisitAberdeen

