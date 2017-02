OSLO PLAZA – DE FØRSTE NYRENOVERTE ROMMENE KLARE

Landemerket Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo er igang med totalrenoveringen av sine 676 hotellrom og de første rommene er allerede ferdige.

– Radisson Blu Plaza Hotel er et ikonisk landemerke i Norge, som de fleste nordmenn har et forhold til. Vi er veldig stolte over hotellet og ønsker å gi gjestene våre de aller beste opplevelsene når de besøker oss, derfor investerer vi stort i denne oppgraderingen, sier administrerende direktør Tarje Hellebust.

Alle de 676 hotellrommene, i 37 etasjer, pusses opp av Link Arkitektur. Samtlige rom får Radisson Blus nye, internasjonale designkonsept «BluPrint». Anerkjente designklassikere kombineres med særegne, skreddersydde møbler, stoffer og tekstiler, for å gi gjestene den optimale kombinasjonen av funksjonalitet og stilfullt design. Allerede nå kan de første gjestene bo i de nyoppussede rommene i de øverste hotelletasjene på Radisson Blu Plaza Hotel.

– “BluPrint” tilbyr funksjonalitet og fleksible løsninger, kombinert med smakfullt design. Designet hos Radisson Blu Plaza Hotel er lokaltilpasset, slik at hotellopplevelsen blir akkurat slik gjestene våre ønsker og forventer seg. Blant annet har vi Jensen-senger i alle rom og behagelige Ekornes London-style Stressless-stoler, hvor gjestene kan sitte og nyte den spektakulære utsikten over den fine byen vår, forteller Tarje Hellebust.

«BluPrint»-konseptet implementeres på Radisson Blu hoteller verden over og Radisson Blu Plaza Hotel er det første hotellet i Norge som tilbyr gjestene det nye, internasjonale designkonseptet.

Hotellet holder åpnet gjennom hele renoveringsprosessen og pusser opp etasje for etasje i avgrensede tidsperioder, slik at gjestene ikke skal bli forstyrret av arbeidet. Alle rommene skal stå ferdig rett over sommeren og gjestene får bo i de nye rommene etterhvert som de ulike etasjene står klare.

Rezidor har forskjellige typer kontrakter for forskjellige eiendommer. Radisson Blu Plaza i Oslo opereres f.eks. på managementkontrakt med Wenaasgruppen, der eier har ansvar for utstyr og innredning. Wenaasgruppen går inn med NOK 80 millioner i renoveringsprosjektet, Rezidor skal bruke tilsvarende beløp.

Rezidor Hotel Group er nå igang med sin største renoveringsprosess i Norden noensinne og i løpet av få år investerer Rezidor 110 millioner euro (NOK 973 millioner) i den omfattende renoveringsprosessen. i tillegg kommer betydelige investeringer fra eierne av hotelleiendommene.

Foto: Rickard L. Eriksson