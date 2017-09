ØSTLANDSKE STORHUSHOLDNING MED FLERE UTSTILLERE

Østlandske Storhusholdning arrangeres i Hamarhallen for 12. gang 25. – 26. oktober. Iår ligger det an til rekordmange utstillere og et par spennende kokkekonkurranser. Arrangementet er et samarbeid mellom NHO Reiseliv Innlandet og Utstillingsplassen Messer as, messen har vært arrangert annenhvert år siden 1996.

– Iår er hele området for kokkekonkurransene flyttet fra utstillingshallene til møteavdelingen, dermed frigjør vi over 200 kvadratmeter utstillingsplass. All utstillingsplass er utsolgt, forteller daglig leder Konrad Sel i Utstillingsplassen Messer. – Vi har rundt 95 større og mindre utstillere, det er 15 flere enn på siste messe, blant de største er ASKO, Lillehammer Storkjøkken, BAMA Storkjøkken og Haugen-Gruppen. Vi har et bredt utvalg leverandører til hoteller, restauranter, kantiner, etc.

Vi har ikke noe seminarprogram, fordi vi vil at messen skal være en renspikket møteplass mellom utstillerne og de besøkende, da kan det være forstyrrende hvis det foregår seminarer og andre aktiviteter samtidig.

Østlandske Storhusholdning har vanligvis mye besøk fra hotelleiere og drivere fra privateeide hoteller og franchisehoteller fra hele Østlandsområdet. De som betjener standene er somregel de som jobber med dette markedet, fra Oslo, via Buskerud, Hedmark og Oppland til Sør-Trøndelag. Vi har godt besøk fra hele dette området, iår håper vi at det skal komme 1200 – 1400 bransjefolk med beslutningsmyndighet, eller påvirkingskraft med hensyn til innkjøp. De som kommer er motiverte. Dette er en lukket fagmesse og alle besøkende er velkomne hvis de registrerer seg online på forhånd, en liste alle utstillere får i etterkant, og som mange følger opp, sier Konrad Sel.

To spennende kokkekonkurranser

Østlandske Storhusholdning er godt etablert som en attraktiv messe for utstillere og er en viktig møteplass for beslutningstagere fra de fleste storhusholdningsbedriftene i Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo/Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold.

Dette er en ren fagmesse for leverandører til storhusholdninger innenfor både privat og offentlig sektor. Leverandører til hoteller, restauranter, kafeteria, institusjoner, kantiner, catering, kiosker etc.

I forbindelse med Østlandske Storhusholdning arrangeres, i samarbeid med Kokkenes Mesterlaug, Hedmark-Oppland, uttak til Norges Cup for kokkelærlinger, onsdag 25. oktober.

Neste dag skal Beste Innlandskokk kåres. Dette er et mesterskap for faglærte kokker i innlandet, et arrangement det er store forventninger til. Det er Kokkenes Mesterlaug som står bak denne også og temaet er lokal mat, kjøtt eller fisk. Alt ligger dermed tilrette for to aktive og interessante dager i Hamarhallen.

Bilde: Arrangementskomiteen til Østlandske Storhusholdning (bak fra venstre): Frank Øvrevik Kjerland, Lærlingekompaniet Innlandet. Magne Nordseng, RNI AS. Konrad Sel, Utstillingsplassen Messer as og Geir Kjerstad, ASKO. Foran: Kari Olstad, Utstillingsplassen Messer as og Evy Sunde, NHO Innlandet.