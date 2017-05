OVER 450 REPRESENTANTER FOR NORSK REISELIV PÅ NHOs ÅRSKONFERANSE PÅ LILLEHAMMER

NHO Reiselivs landsmøte og årskonferanse er en av de største møteplassene for norske reiselivsbedrifter. Årskonferansen samler deltagere fra samtlige av de store hotellkjedene, frittstående hoteller fra hele landet, opplevelsesselskaper, destinasjonsselskaper, bilutleieselskaper, campingbedrifter og festivalarrangører.

– Temaet «Made in Norway – på jobb for et grønt reiseliv» er valgt fordi reiselivet, som en av verdens raskest voksende næringer, spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen. FN har utpekt 2017 til å være året for bærekraftig turisme. Reiselivet er spådd en global vekst på 66 prosent innen 2030. Norge skal ta sin del av den internasjonale veksten, men det skal skje på en bærekraftig måte, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Målet med årskonferansen på Lillehammer er å løfte frem aktører, teknologi, leverandører og mennesker som bidrar til grønnere drift.

– Vi vil samle og inspirere næringen til en felles ambisjon om bærekraftig vekst, og vi skal diskutere hva slags politikk og rammevilkår næringen trenger for å kunne ta ut vekstpotensialet, sier Krohn Devold.

– Vi skal også dele gode erfaringer om hvordan for eksempel digitalisering og teknologi bidrar til omstilling som både er grønn og lønnsom. Digitalisering gir nyttige verktøy for å beregne for eksempel innkjøp hos restauranter, som igjen begrenser matsvinn og bidrar til å styre energibruk på hotellet. Bedrifter som utvikler smarte og grønne løsninger, gjør dermed ikke bare en innsats for miljøet, men investerer samtidig i egen fremtid, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Maten som blir til overs etter årskonferansemiddagen tirsdag, skal selges gjennom appen Too Good To Go til redusert pris.

Appen gjør det enkelt for spisesteder og butikker å selge mat som ellers ville ha blitt kastet mot slutten av dagen, til redusert pris før stengetid. I 2016 reddet Too Good To Go 129.000 porsjoner med overskuddsmat fra å gå til spille, og sparte miljøet for 231 tonn CO2. 190.000 har lastet ned appen.

Bilde: Bama-kokk Amund Holm byr NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold på vegansk taco med soyabasert farse, servert i hjertesalat under leverandørmessen på årskonferansen. Foto: NHO Reiseliv