PEPPES PIZZA FÅR STOR KONKURRENT

Etter at Næringsdepartementet stadfestet Konkurransetilsynets vedtak om å nekte Umoe Restaurants-eide Peppes Pizza å kjøpe konkurrenten Dolly Dimple’s, er alt klart for at Domino’s Pizza kan kjøpe Dolly Dimple’s for rundt NOK 40 millioner. Konkurransetilsynet uttalte bl.a. at ” konkurransen innen restaurantmarkedet og take-away-markedet blir vesentlig begrenset“, hvis Peppes får kjøpe Dolly Dimple’s.

Domino’s Pizza har hatt en årsomsetning under NOK 100 millioner i Norge og deres oppkjøp er derfor ikke meldepliktig til Konkurransetilsynet.

Domino’s, verdens største på take-away pizza og nest største pizzakjede, vil nå ta en stor bit av det norske pizzamarkedet. Dolly Dimple’s har 41 restauranter i Norge, derav 13 franchiseoperasjoner. Domino’s har idag 12 serveringssteder og får altså nå tilsammen 53. Peppes Pizza har ca. 90 serveringssteder i Norge.

Ifølge Finansavisen blir oppkjøpet av Dolly Dimple’s formelt foretatt av Domino’s nordiske partner, Pizza Pizza Norway. 40% av dette selskapet er eid av norske investorer via selskapet Pizza Holding. 60% eies av Pizza Pizza på island, som igjen eies av den britiske masterfranchisen, Domino’s Pizza Group.