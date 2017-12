PERFEKT KOMBINASJON AV VINPRODUKSJON OG ARKITEKTUR

Bodegas Faustino i Rioja Alavesa, har over 150 års tradisjon som produsent av kvalitetsviner. De har vært en pioner innen spansk vinproduksjon og er i dag sterkere og mer nytenkende enn noengang. Med sine mange datterselskaper, er de en av Spanias største vinprodusenter. 1990 kjøpte Grupo Faustino 160 hektar Tempranillo-vinmarker i Ribera del Duero og grunnla Bodegas Portia. Målet var å etablere Portia som like betydningsfull i Ribera del Duero, som Faustino er i Rioja. Portia lager kun rødviner.

Norman Foster, i dag adlet som Lord Foster of Thames Bank, fikk oppdraget med å utforme en storslagen bodega for Bodegas Portia i Gumiel, i hjertet av Ribera del Duero. Foster er en av verdens best kjente arkitekter, kjent for bl.a. The Gherkin i London og den nye Riksdagen i Berlin. Bodegaen ble åpnet i 2010 og Foster beskriver bygget som en blomst med tre kronblader. Et spektakulært, moderne prosjekt, perfekt integrert i landskapet, et bygg som peker inn i fremtiden. Foster og hans arkitekter hadde ikke særlig kunnskaper om vinproduksjon da de gikk igang med oppdraget, men studerte hele prosessen i detalj hos Faustino og har levert mange praktiske og elegante løsninger. Druene kjøres inn med traktor til toppen av bygningen, slik at tyngdekraften gjør det meste av jobben. De ulike «kronbladene», hver på tre etasjer, benyttes til de forskjellige delene av produksjonsprosessen, lagringen foregår i de store kjellerne, delvis under bakkenivå. Her er det også en egen «vinbank» for gode kunder blant restauranter og privatpersoner.

Bodegas Portia er blitt en suksess, både med tanke på produksjonsprosessen og lagringen av vin, men også som besøkssenter. Arkitekturen og den korte avstanden, ca 60 km nordøst for Madrid, gjør at dette er en av Spanias største attraksjoner innen vinturisme. Her er det bl.a. smaksrom og en restaurant med meget godt kjøkken. Bodegaen ligger delvis over, delvis under bakken, bygningsmaterialene er stål, tre, betong og mye glass. Det hele er konstruert for å slippe inn så mye dagslys som mulig der folk jobber, også for å få dem til å føle seg som en del av landskapet. Bodegaen matcher Portias viner; moderne, kraftige, smaksrike og elegante.

“Verdens beste Tempranillo”

Portia-vinene har etterhvert fått et meget godt rykte og er blitt tildelt mange utmerkelser for sin høye kvalitet, f.eks. gullmedalje for «Verdens beste Tempranillo».

2017 var den dårligste vinhøsten på mange år i dette området, men kvaliteten på druene er meget god. Resultatet er at det ikke blir produsert 2017-årgang av enkelte viner.

Bodegas Portia kaller seg den mest ikoniske vinprodusenten i Ribera del Duero, en perfekt kombinasjon av vinproduksjon og arkitektur, en strategisk union som tilbyr det ideelle sted for å skape unike og ulike viner. Resultatet er viner som passer godt til profilen Grupo Faustino har. De er stolte over tradisjonene, forpliktet til innovasjon og respekt for naturen og miljøet, har dyp kjærlighet til landet og vinmarkene, pluss at de ønsker å bringe arkitektur og vinproduksjon sammen gjennom en unik opplevelse.

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR