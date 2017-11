PLANLEGGER SPEKTAKULÆRT HOTELL I HAVGAPET

Det er planer om å bygge et spektakulært hotell i havgapet på vestsiden av Kvitsøy i Rogaland. Alfred Ydstebø og hans selskap Base Property, har engasjert arkitektfirmaet Snøhetta for å utvikle et unikt hotell preget av en særegen arkitektur. Det er snakk om et hotell på 125 til 150 rom, pluss konferansefasiliteter. Hotellet vil i stor grad henvende seg til det internasjonale markedet. I tillegg til spektakulær beliggenhet, skal det satses stort på kjøkkenet, med “kokker og lokale råvarer i toppklasse”.

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger er begeistret over planene på Kvitsøy. Hun sier «adventure tourism» er det raskest voksende segmentet i verden.

– Ideen om å bygge et arkitektonisk spektakulært hotell, midt ute i havgapet, er rett og slett bare en drøm for reiselivet i Rogaland. Her får de besøkende kombinasjonen av rå natur, det ekte og nære, et rikt kulturliv og matopplevelser basert på fantastiske råvarer rett utenfor døren, sier hun.

I avtalen med Base legger Snøhetta vekt på at hotellet skal være med å styrke identitets- og stedsutviklingen av Kvitsøy som en unik opplevelsesdestinasjon, der bevaring og skånsom bruk av naturen er førende for hele utviklingsprosessen.

Det skal utvikles en bygningstypologi som forholder seg til omgivelsene og tilrettelegge for opplevelsen av å bo i naturen, slik at innovativ arkitektur bidrar til internasjonal oppmerksomhet og tiltrekningskraft.

Det regnes med 50 til 100 nye arbeidsplasser, som følge av synergieffekter med nye aktiviteter og tilbud.

Foto: Kvitsøy/Base Property