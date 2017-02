POSITIVE TILBAKEMELDINGER PÅ SMAK 2017

Det er godt besøk så langt på SMAK 2017 og positive tilbakemeldinger både fra besøkende og utstillere. Mange utstillere har fine stands og smaksprøvene er mange og gode. Parallelt med selve messen avholdes en lang rekke forskjellige konkurranser for kokker, baristaer, oppvaskere, etc. Her er noen av resultatene:

Erfarne pizza-bakere vant NM

Årets Norgesmesterskap i pizza-baking ble gjennomført på SMAK 2017 med Kokkemesterlauget i Oslo som teknisk arrangør. Det ble konkurrert i to klasser, amerikansk og italiensk pizza. NM-vinner i klassen for italiensk pizza ble Elio Corsi fra Eataly Ristorante på Aker Brygge. Hans smakfulle og tynnbunnede pizzaer, var også med på å sikre ham NM-tittelen på forrige SMAK-messe i 2014.

NM-vinner i klassen for amerikansk pizza, ble også en tidligere Norgesmester; Bodil Hasselknippe fra Pizzastua i Asker. Hun vant tittelen i 2011.

Begge vinnerne ble berømmet av dommerpanelet for originalitet, kreativitet og smakfull pizza. Det er tre kriterier som vurderes under konkurransen. Hygiene og orden på kjøkkenet teller 30 poeng, presentasjonen av pizzaen teller 20 poeng, og smaksopplevelsen teller 50 poeng.

– Noe av hemmeligheten med å lage en smakfull pizza, er å starte med en god bunn. Får du til det, er grunnlaget lagt for å skape en fin pizza-opplevelse, fremhevet hoveddommer Eirik Sevaldsen.

Begge Norgesmestrene vant tur til og deltagelse i Pizza World Championship, som går i Italia senere i år.

Finland vant kulinarisk kappestrid

Et av konkurransehøydepunktene på SMAK 2017, var utvilsomt «Nordic Chefs Team Challenge». Her samarbeidet kokkemiljøene i de fem nordiske landene med SMAK 2017 om å arrangere en nordisk lagkonkurranse. Resultatet ble en spennende, engasjerende og vel gjennomført konkurranse. Når Nordens beste kokker samles til dyst, er det synonymt med at noen av verdens beste kokker konkurrerer om å kreere fantastiske matopplevelser. Landslagskokker fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge møttes til kokkekamp på SMAK 2017.

Utfordringen var å lage forrett av lammenyre og brissel fra Nortura, og hovedrett av Sterling-kveite, i kombinasjon med sjøkreps. Til dessert var sjokolade fra Valhrona en hovedingrediens.

Det var til slutt det finske laget som gikk seirende ut av konkurransen foran Sverige og Island.

Norgesmester i Sunn fast-food

Sunn fast-food prisen for 2016 ble delt ut på SMAK 2017. Blant åtte finalister var det Patricias Gatekjøkken som gikk av med seieren.

– Juryen har i sin vurdering lagt vekt på den helhetlige tankegangen, med langsiktig og konkret arbeid med sunnere menyer. Fokuset ligger på mindre porsjoner, sunnere tilbehør, vegetartilbud og friske, kortreiste grønnsaker. Alt dette, uten at det går på bekostning av smak, kvalitet og kundetilfredshet, sa direktør i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), Guttorm Rebnes.

Det var en ydmyk og stolt daglig leder Anne-Lise Sørensen, som mottok prisen på vegne av Patricias Gatekjøkken, som holder til i Bardu, nær Setermoen. De fikk 3. plass i fjorårets konkurranse, og var godt fornøyd med å kapre gullet i år. – Selv om vi er et lite veikryss i nord, har vi et tilbud til alle forbrukere i farta. Sunn mat skal smake godt, og det er viktig at vi gir kundene våre valgmuligheter, sa Anne-Lise i sin takketale.

Circle K E6 Berkåk tok 2. plass, og på delt 3. plass kom YX Skulestadmo (Voss trafikksenter) og Kopervik Bensin og Storkiosk.

Bilde: Oluf Lorentzen har en stor og flott stand med mange velsmakende delikatesser.