PROBLEMER FOR OSLO BYSYKKEL-KUNDER

Bysykler er blitt et populært innslag i mange storbyer, både fastboende og turister setter pris på dette tilbudet. Men når logistikken ikke fungerer, gir det kundene store problemer. Dette skjedde for Oslo Bysykkel denne uken. I mange timer onsdag var det umulig å finne ledige stativer for å sette ifra seg sykkelen, samtidig var det umulig å ta ut sykler i endel stativer. I Oslo sentrum var et stort antall av Oslo Bysykkels kunder, mange på vei til jobb, ikke istand til å sette fra seg sykkelen, fordi alle låsene i stativene var fulle. Dette gjaldt alle stativer i sentrale deler av byen, rundt Karl Johans gate/Aker Brygge/Rådhuset. I en slik situasjon velger Oslo Bysykkel å plassere ansvaret hos sine kunder og stenger abonnementene deres, fordi syklene ikke er returnert til en lås innen 45 minutter!

Det er ikke lyktes å få svar fra Oslo Bysykkel på om kaoset skyldtes tekniske problemer, arbeidskonflikt, eller andre forhold.

Foto: VisitOslo