QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VIL FORTSATT VÆRE – VESTLANDETS STØRSTE

S candic Flesland Airport har gått ut med meldingen om at de blir Vestlandets største kongresshotell. Tittel-holderen, Quality Hotel Edvard Grieg, lar seg ikke vippe av pinnen, og med en ny måling av hotellarealene, kan hotellet slå fast at de fremdeles regjerer som Vestlandets største konferanse- og eventhotell.

Quality Hotel Edvard Grieg har friskt i minne timene før pressekonferansen i 2013, da nyheten om den enorme utbyggingen skulle annonseres, og Petter A. Stordalen fikk nyss i at Scandic Ørnen ville få flere rom like, før annonseringen. Tegninger og avtaler ble gjort om i full fart før pressekonferansen, hvor Stordalen fornøyd kunne konstatere at hotellet fikk hele 373 rom og dermed fikk flest.

-​ Size matters! Quality Hotel Edvard Grieg er fortsatt størst i Vest. Få ting gleder meg mer enn å få bekreftet at den moderne klassikeren i Bergen fortsatt regjerer som Vestlandets største hotell,​ sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

På hjemmesiden til Scandic Flesland Airport kunne teamet på Quality Hotel Edvard Grieg lese at hotellet talte 23.650 m2 hvorav den største konferansesalen er på 928 m2 og kan ta 1100 gjester. Informasjonen inspirerte teamet på Quality Hotel Edvard Grieg til å dra frem målebåndet og avgjøre hvem den virkelige vinneren er – en gang for alle!

– ​Vi har målt på nytt og selv om Scandic nå har justert opp på sin web, så JA, vi er fremdeles størst! Ikke at størrelsen betyr alt her i verden, men det handler i hovedsak om den berømte posisjonen til å kunne ta imot flest gjester og tiltrekke seg de store arrangementene. Og rett skal være rett, sier Kjetil Røed, hotelldirektør på Quality Hotel Edvard Grieg.

– ​Vi tuller litt med at det har blitt søvnløse netter i byggeperioden til Scandic, men vi må innrømme at det har plaget oss å lese Scandic markedsføre seg som Vestlandets største kongresshotell. Det endte i hvert fall opp med at hotellet og storsal ble målt nok en gang og maks kapasitet ble testet ut. Hotellet teller 31.000 m2, storsalen er på nøyaktige 931 m2 og kan ta opptil 1305 personer. Dette inkluderer til og med plass til en scene. Våre tall er oppjustert i ulike kanaler for å reflektere dette, så nå venter vi bare på den første bestillingen på 1300 gjester. Vi har hatt store events i løpet av snart to år som det største hotellet og vet hva som går og ikke går. Det er en trygghet for gjestene våre, her får de et et nytt og allsidig produkt sammen med erfaringen til et hotell som har eksistert i 30 år, sier Kjetil Røed på Quality Hotel Edvard Grieg .

Quality Hotel Edvard Grieg er ikke bare størst arealmessig når det gjelder konferansekapasitet. Teamet tok utfordringen og målingen et hakk videre for å bevise seg verdige som tittelholdere. – ​Vi har flest rom med 373 mot Scandics 300. Vi er desidert størst på parkering – med opptil 350 gratis parkeringsplasser og tilbyr størst mingleområder på 1300 m2 til messer og underholdning,​ sier Røed og fortsetter​; – Vi ønsker Scandic Flesland Airport hjertelig velkommen her i Bergen syd og er helt sikker på at de har et flott produkt, men Vestlandets største får de ikke kalle seg.