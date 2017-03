REISELIVSMELDINGEN KLAR – FLERE POSITIVE FORSLAG

Næringsminister Monica Mæland presenterte stortingsmeldingen om reiseliv i Tromsø fredag. Meldingen presenterer regjeringens samlede politikk for en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Med utgangspunkt i den siste tids utvikling i reiselivet, skisserer meldingen de muligheter og utfordringer som næringen står overfor og redegjør for hvordan regjeringen vil styrke grunnlaget for næringens utvikling. Reiselivsmeldingen er basert på hundrevis av innspill, den oversendes nå Stortinget for behandling.

– Få, om noen annen næring, kan vise til tilsvarende utvikling i etterspørselen. Det gjør reiselivsnæringen til en viktig bidragsyter når det gjelder å sikre og skape verdier og nye arbeidsplasser for fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland. Hun mener den gode utviklingen i reiselivet i første rekke må tilskrives bransjen selv, men at kronekurs og terrorfrykt også har gitt god drahjelp.

Reiselivsmeldingen skisserer regjeringens viktigste målrettede tiltak for reiselivsnæringen:

* Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller og overnattingssteder, gjennom å øke verdireduksjonsrabatten vesentlig. (Det vil sannsynligvis være snakk om rundt 30%.- red.)

* Regjeringen vil lage en strategi for kultur og reiseliv, med vekt på kulturturisme. Regjeringen vil også opprette et råd for kultur- og reiseliv, etter modell fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.

* Regjeringen vil videreføre forskning på reiseliv og har satt av NOK 4 millioner til slik forskning i 2017.

* Regjeringen vil forenkle og redusere omfanget av tilsyn og kontroller som reiselivet i dag er underlagt. Målet er mindre belastinger for små og store bedrifter.

*Innovasjon Norge skal fremdeles ha ansvaret for å markedsføre Norge som reisemål. Regjeringen bruker i år NOK 231 millioner kroner på dette, men ønsker å evaluere dette arbeidet og få dokumentert effektene.

* Mange kjente turistattraksjoner opplever stor pågang, som kan gi utfordringer med å håndtere søppel og ikke minst sikkerhet. Regjeringen etablerer derfor en tilskuddsordning for Nasjonale turstier, som skal bidra til mer bærekraftig bruk.

Mæland opplyste også at det var kommet mange innspill om statistikkgrunnlaget for reiselivsnæringen og at regjeringen har tatt innover seg at det trenges bedre statistikkgrunnlag enn det vi har idag.

Innovasjon Norge positive

– Vi tar imot meldingen med åpne armer. Dette er et sterkt signal om at Regjeringen mener reiselivet er viktig for Norge, og nå har de gitt næringen rom for nødvendig og visjonær utvikling. Vi gleder oss til å jobbe med hele reiselivet om dette, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

– Reiselivet går så det suser om dagen, og det er nå vi må våge ta valgene som skal styrke norsk reiseliv i konkurransen om internasjonale gjester på en måte som ivaretar norsk natur, folk og kultur på best mulig måte. Målet i seg selv ikke er mengden turister, men de som er villig til å betale godt for opplevelsene. Jobben mot et bærekraftig miljø og en bærekraftig økonomi henger sammen, sier Bratland Holm.

NHO Reiseliv – perfekt timing

– Å få en egen stortingsmelding om reiselivsnæringen har vært viktig for NHO Reiseliv. Timingen er perfekt. Norge trenger arbeidsplasser, og reiseliv er den næringen som har hatt størst sysselsettingsvekst det siste året. Med denne meldingen kan alle partier på Stortinget bidra til at reiselivsmulighetene realiseres i alle landets fylker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Krohn Devold mener stortingsmeldingen gir et godt grunnlag for videre konkretisering av tiltak.

– Vi er svært fornøyd med at mange av våre innspill er blitt lyttet til, og vi vil nå ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen. Med rett oppfølging vil vi både styrke norsk reiselivs konkurranseevne internasjonalt, bidra til en mer bærekraftig næring med større lønnsomhet og ikke minst sikre og skape flere arbeidsplasser, sier hun.

NHO Reiseliv-sjefen trekker frem følgende tre punkter som særlig viktige i den nye reiselivsmeldingen:

* Markedsføring av Norge som destinasjon skal være Innovasjon Norges viktigste oppgave innenfor reiseliv.

* Regjeringen vil foreslå kutt i formuesbeskatningen for norske eiere av hoteller i forslaget til statsbudsjett for 2018.

* Meldingen slår fast at Oslo lufthavn Gardermoen som hovedinnfallsport skal styrkes, og at transporten internt i Norge skal bli enklere for kunder gjennom en ny nasjonal rute-app.

Virke: Viktig å senke formueskatten for norskeide hoteller

– Endelig er meldingen her! Og særlig positivt er det at reiselivsbegrepet endelig utvides til å også omfatte kultur, byliv og opplevelser, sier Line Endresen Normann, direktør i Virke Reise Norge og kultur.

– Det er bredden og mangfoldet av opplevelsesaktører i hele landet som skaper det attraktive produktet Norge er. Viktig at disse anerkjennes! Viktig også at regjeringen har fokus på bærekraft i videre utvikling av reiselivet.

Turisters forbruk går større grad i retning av skreddersøm, nisjer og særinteresser, og digitaliseringen representerer et paradigmeskifte i kundeadferd og gjestenes måte å orientere seg på. Derfor har Virke Reise lenge påpekt at det ligger store gevinster i å se på hvordan markedsføringspengene er innrettet, og bedt både Nærings- og fiskeridepartementet og Storting gjennomgå ordningen med tanke på bedre utnyttelse og smartere bruk av midlene.

Virke Reise Norge er glad for at regjeringen også senker formuesskatten for arbeidende kapital, slik at norskeide hoteller og overnattingssteder får redusert skatt neste år.

– Det er viktig i konkurransen med utenlandskeide hoteller, der eierne ikke betaler formuesskatt på bygninger og verdier i hotellene. For mange av våre medlemmer som er familiedrevne hoteller rundt om i landet, har dette enormt mye å si, og vi tror dette er et godt virkemiddel som vil bidra til å sikre arbeidsplasser innen reiselivet, sier direktør for Virke Reise Norge og Kultur, Line Endresen Normann.

Næringsminister Monica Mæland, med blant andre NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold og reiselivsansvarlig Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge under lanseringen av reiselivsmeldingen på Fjellstua i Tromsø fredag.