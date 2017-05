REISER GRØNT TIL REISELIVSKONFERANSE OM BÆREKRAFT

Når NHO Reiseliv arrangerer sin årskonferanse om bærekraft på Lillehammer 22. og 23. mai, setter organisasjonen opp gratis tog fra Oslo for konferansedeltagerne.

Den årlige konferansen, som samler et hundretalls reiselivsbedrifter fra hele landet, finner i år sted på Lillehammer Hotel i Oppland. Årets konferanse har fått navnet «Made in Norway – på jobb for et grønt reiseliv».

Driftsdirektør Janna Pihl (bildet) ved Kragerø Resort er en av mange som skal ta toget til konferansen.

– Jeg gleder meg veldig til å reise med tog til NHO Reiselivs årskonferanse. Det blir en blanding av avkobling og sosial møteplass for delegasjonen fra NHO Reiseliv Sør-Norge. Kanskje vi til og med får avholdt deler av styremøtet vårt på reisen til konferansen. Det blir tidsbesparende og hyggelig, sier Janna Pihl.

Et halvfullt tog er gjennomsnittlig 5,7 ganger mer miljøvennlig enn bil på strekningen Oslo -Lillehammer. Et fullt tog er 11 ganger mer miljøvennlig, ifølge NSBs miljøkalkulator.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold mener det er helt naturlig å reise med tog når temaet for årskonferansen er bærekraft.

– Å ta toget er vesentlig mer skånsomt for miljøet enn å kjøre bil. I tillegg er det en veldig behagelig og sosial måte å reise på. Det blir en fin oppladning til årets viktigste samling for våre medlemsbedrifter, sier Krohn Devold.

FN har utpekt 2017 til å være året for bærekraftig turisme og utviklingen av denne. I 2016 ble det gjennomført 1,2 milliarder reiser internasjonalt. I 2030 vil mer enn 1,8 milliarder mennesker reise internasjonalt hvert år, ifølge FN. Norsk reiseliv ønsker å ta sin del av den internasjonale veksten.

– Når det gjelder bærekraftig reiseliv, så tenker jeg så enkelt som at vi som driver innenfor reiselivet i dag, må legge grunnlag for at våre flotte naturresurser kan være like attraktive også i fremtiden, sier Janna Pihl ved Kragerø Resort.

– Norsk reiseliv er unikt når det gjelder renhet, stillhet, mangfold og særpreg. At vi leverer noe ekte og genuint er noen av våre største konkurransefortrinn. Det er fornuftig forvaltning av alt dette, med mål om å skape lønnsom drift nå og i fremtiden, som er bærekraftig utvikling av reiselivet i Norge. Så enkelt og så vanskelig, sier hun.