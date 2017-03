REKORDBELEGG I TROMSØ

Trolig er det bare Lillehammer i 1994 som har hatt en bedre februar måned beleggsmessig enn den Tromsø-hotellene hadde i år.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Et gjennomsnittsbelegg på 91,7 % i en vintermåned i by-Norge er fantastisk bra, og det var det Tromsø-hotellene oppnådde i forrige måned.

Februar viste at det var et stort sprang mellom byene som hadde høyest og lavest rombelegg; Tromsø (91,7 %) og Kristiansand (39,5 %). Det samme gjaldt rompris (her: losjiinntekt eks. MVA per solgte rom) der Tromsø og Haugesund lå i hver sin ende av skalaen med henholdsvis NOK 1 018 og NOK 718.

HITTIL IÅR (perioden januar-februar samlet) viser tallene bl.a. at

Tromsø har de høyeste hotellromprisene* (NOK 1 014)

Tromsø har høyest rombelegg** (88,7 %)

Kristiansand har det laveste rombelegget (37,4 %)

Haugesund har de laveste hotellromprisene (723)

Haugesund har høyest vekst i antall solgte hotellrom fra perioden januar-februar ifjor (+11,4 %)

Lillehammer*** har svakest utvikling (-12,1 %) når det gjelder antall solgte hotellrom fra perioden januar-februar ifjor

Lillehammer*** har svakest romprisutvikling (-32,6 %) fra perioden januar-februar ifjor

Tromsø har høyest romprisvekst (10,9 %) fra perioden januar-februar i fjor

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

* Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

** Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

*** Ungdoms-OL ble avviklet på Lillehammer i februar 2016, og her ble det oppnådd svært høye priser og belegg