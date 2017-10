REKORDTIDLIG START PÅ SKISESONGEN

Skeikampen har fått 30 centimeter nysnø og har nå 60 kilometer med oppkjørte langrennsløyper.

– Det er sjelden vi får så store mengder snø så tidlig i sesongen og på så kort tid. På Skeikampen har vi nå 60 kilometer med oppkjørte langrennsløyper – for både klassisk og skøyting. Vi er blant de aller første destinasjoner i Norge som er klar til skisesongen. Nå jobber vi døgnet rundt for å pakke snøen i løypene og sørger for at Skeikampen blir Norges beste skidestinasjon, sier Lars S. Pettersen, hotelldirektør på Thon Hotel Skeikampen. – Vi er glad for at vintersesongen er igang allerede på Skeikampen. Vi ønsker langrennsentusiaster, stamgjester og nye gjester velkommen til Thon Hotel Skeikampen. Store deler av hotellet er nettopp pusset opp, og vi er kjempefornøyd med at langrennsløypene er åpne, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen. Thon Hotel Skeikampen har 83 hotellrom og 66 leiligheter som ligger i umiddelbar nærhet til alpinanlegg og langrennsløyper.

Alpinbakken på Skeikampen åpner 11. november.