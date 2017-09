RINGNES GÅRD TILBAKE TIL FAMILIEN

– Som en del av en samarbeidsavtale med Ringnes Bryggeri i 2002, overdro vi tre hus på gården til Ringnes AS. Denne avtalen har endret form og vi er glade for å ha fått muligheten til både å kjøpe husene tilbake og samtidig fortsette samarbeidet med Ringnes Bryggeri, sier Knut Erik Ringnes. Ringnes Gård, som har vært i samme families eie i 700 år, er arnestedet for Ringes Bryggeri.

I 2002 etablerte familien Ringes et samarbeid med Ringnes Bryggeri, for igjen å knytte Ringnes Gård til bryggerivirksomheten og å pleie dens røtter. For å møte kravene til en moderne gjestegård, ble det gjennomført omfattende investeringer i eiendommen, som i dag har 12 store gjesterom, 2 hytter, restaurant med teaterkjøkken, pub/bar med velværeavdeling, møte- kurs og selskapslokaler, stabbur fra 1700-tallet, eget museum, golfsimulator, driving range og lavo.

Med den flotte beliggenheten rett under Norefjell, etablerte Ringnes Gård seg raskt som et populært sted for møter, konferanser, arrangementer, selskaper, jubileer, konfirmasjoner og julebord forteller Knut Erik Ringnes. – Vi er nå igang med et prosjekt for å avklare hvordan gjestegården skal drives i fremtiden, inkludert krav til oppgradering, uteområder, aktiviteter og muligheter for å utvide overnattingskapasiteten. Parallelt med dette er vi godt i gang med søk etter nytt vertskap/leietaker, som kan komme inn på et tidlig tidspunkt, slik at de kan være med oss i utviklingsprosessen. Det er også hyggelig at Christian Ringnes har kjøpt den opprinnelige bryggerieiendommen i Thorvald Meyers gate 2. i Oslo, gjennom selskapet Victoria Eiendom AS. Da har to eiendommer kommet tilbake til sine opprinnelige eiere i løpet av et par måneder, avslutter Knut Erik Ringnes.