RINGNES SATSER PÅ ØLKULTUR I OSLO SENTRUM

28. november var det 140 år siden bryggerimester Amund Ringnes satte det første brygget med øl i Ringnes’ lokaler på Grünerløkka i Oslo.

I dag vet vi at det første Ringnesbrygget også var startskuddet for det som har vist seg å bli en helt sentral del av norsk bryggerikultur og Oslos og Akerselvas industrihistorie.

I tillegg til å forsyne Oslos befolkning med godt drikke, markerte Ringnes seg opp gjennom årene som en banebrytende samfunnsaktør. Bryggeriets grunnleggere, brødrene Ellef og Amund Ringnes og finansmannen Axel Heiberg, var opptatt av arbeidernes ve og vel – og Ringnes var en av de første norske virksomheter til å tilby sine medarbeidere en sykelønnsordning. De tre grunnleggerne var også sentrale sponsorer til det som har blitt en stolt polarhistorie for Norge. Blant annet var deres bidrag helt avgjørende for byggingen av polarskuta Fram. Bryggeriet markerte seg også innen forskning – og bryggeriets kunnskap om gjær, bidro til å heve kvaliteten på øl verden over.

I dag er ølproduksjonen flyttet til Gjelleråsen – noen steinkast fra Oslogrensen, men Ringnes har fortsatt sitt hovedkontor i de gamle bryggerilokalene ved Akerselva i Oslo – sentralt plassert mellom Sagene, Torshov og Grünerløkka.

Ringnes Brygghus

Selv om dette området ikke lenger er et egnet sted for produksjon av øl i stor skala,

er det med glede og entusiasme at bryggeriet på nytt investerer i ny ølproduksjon i de gamle lokalene i Thorvald Meyersgate. Neste år åpner nemlig Ringnes Brygghus – samme sted som eventyret startet. Der vil det bli produsert spennende Ringnesøl – og det skal være mulig for gjester og ølinteresserte å få seg en matbit og noe godt i glasset, i tradisjonsrike, bryggerihistoriske omgivelser.

– Dette ser vi virkelig frem til. Ringnes Brygghus skal være et åpent, inkluderende og hyggelig ølkultursenter der alle skal føle seg velkommen. Brygghuset gir oss en unik anledning til å dele av vår kompetanse og lidenskap for øl. Jeg er helt sikker på at Amund ville vært stolt over det som nå skjer i de gamle, ærverdige lokalene, sier Ringnes’ administrerende direktør, Anders Røed.