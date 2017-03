ROBOT-HOTELL ÅPNET

Japanske H.I.S. Co. åpnet nylig Henn na Hotel, nær Tokyo Disney Resort i Urayasuon. Hotellet har 100 rom og benytter 140 roboter, bl.a. til å betjene gjester. Dette er deres robot-hotell nummer to i Japan og H.I.S. har planer om å åpne 100 slike hoteller, mange i utlandet, i løpet av fem år.

– Ved å la roboter bestyre resepsjonen og plassere dem overalt på hotellet, er vårt mål å være verdens mest effektive hotell, sier, Hideo Sawada, grunnlegger og styreformann i H.I.S.

Resepsjonen er betjent av roboter som kan snakke japansk, engelsk, kinesisk og koreansk. Porter-roboter hjelper gjestene med å bære kofferter til rommene. Vask av vinduer og støvsuging er også overlatt til roboter. Hotellet har kun syv mennesker ansatt.