ROBOTER SPARER 10.000 ARBEIDSTIMER – SKAL GI NORDIC CHOICE-GJESTENE BEDRE HOTELLOPPLEVELSER

Søskenrobotene Callidus og Callida skal gi Nordic Choice Hotels’ gjester en bedre hotellopplevelse.

– Vår hovedoppgave er å ta vare på gjesten, og det er nettopp der vi skal legge ned tiden vår. Callidus og Callida skal hjelpe hotellene med prosesser som gjestene vanligvis ikke ser, og dermed frigjøre tid som heller kan brukes på å skape gode gjesteopplevelser, sier Bjørn Arild Wisth (bildet), viseadministrerende direktør og sjef for de delte tjenestene i Nordic Choice Hotels.

Callidus og Callida, som er den latinske han- og hunkjønnsformen av ordet smart, er Robotic Process Automation – eller RPA-agenter. De vil jobbe for alle hotellene i Nordic Choice Hotels. Noe av det viktigste de skal bistå med i første omgang, er å eliminere den manuelle prosessen med å legge inn navn i gruppebookinger, samt å bistå med etterregistrering av Nordic Choice Club-poeng. I fremtiden ser selskapet for seg at de vil kunne ta på seg flere automatiserings-oppgaver.

Undersøkelser har vist at Nordic Choice Hotels’ medarbeidere i snitt bruker 16 sekunder på manuelt å skrive inn deltagere og koble rom til hvert navn i en konferansebooking. Callida og Callidus kan automatisere denne prosessen og redusere risikoen for feil. Tilsammen forventer man at RPA-agentene kan spare Nordic Choice Hotels’ medarbeidere for opptil 10.000 arbeidstimer i året.

– Roboter kan gjøre mange ting bedre enn vi mennesker kan, som spektakulære beregninger, lange prosesser og kompliserte analyser. Det er vi nødt til å dra nytte av. Samtidig har man fortsatt ikke funnet opp en robot som på tilfredsstillende vis kan skjenke en kopp kaffe, gi et varmt smil eller se menneskers behov. Menneskene er og vil være vår aller viktigste ressurs også i fremtiden, avslutter Wisth.